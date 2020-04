Négociations au point mort entre Neuer et le Bayern

Les négociations pour une prolongation de contrat entre le Bayern Munich et Manuel Neuer sont au point mort, et l'emblématique gardien n'a pas du tout apprécié de voir les détails des pourparlers divulgués dans la presse, rapporte mardi le magazine allemand Kicker.

Le contrat de Neuer, âgé de 34 ans, expire en juin 2021. Les deux parties semblent prêtes sur le principe à prolonger, mais à des conditions radicalement différentes.

Si les discussions échouent, Neuer pourrait partir libre en juin prochain. Manchester City et Chelsea auraient déjà fait part de leur intérêt, selon Kicker.

"La volonté de reprendre les négociations est très faible", affirme le média allemand sous la plume de son reporter en chef Karlheinz Wild, "il pourrait encore se passer des semaines, voire des mois, avant une décision définitive. Les positions se sont pour le moment trop durcies".

Selon les journaux allemands, Neuer réclame une prolongation jusqu'à 2025. Le Bayern n'est prêt à aller que jusqu'à 2023: Neuer aura alors 37 ans. Par ailleurs, l'agent du joueur Thomas Kroth aurait demandé pour son protégé un salaire de 20 millions par an, plus que l'offre du Bayern.

Ces fuites ont mis Neuer hors de lui, affirme Kicker: "La relation de confiance entre le joueur et le club est, dit-on, sérieusement ébranlée", écrit le magazine.

Légende vivante du football allemand, quatre fois désigné meilleur gardien du monde, champion du monde 2014 avec l'équipe nationale, Neuer est toujours le capitaine du Bayern, avec qui il a disputé 373 matches depuis son arrivée de Schalke en 2011. Son bilan: 266 buts encaissés (moyenne 0,71 par match) et 189 fois invaincu.

Par ailleurs, et quoi qu'il en dise publiquement, Neuer aurait été irrité par l'annonce de l'arrivée au club la saison prochaine du très ambitieux Alexandr Nübel, le gardien de 23 ans de l'équipe nationale Espoirs. Nübel vient lui aussi de Schalke, dans le but avoué de prendre un jour la succession de son glorieux aîné.

Le Bayern, affirme la presse, a promis au moins dix matches officiels par saison à Nübel. L'information n'a pas été confirmée officiellement, mais Neuer y a déjà répondu: "Je ne suis pas un figurant, je suis un acteur, je veux toujours jouer", a-t-il lâché.