Nasser Bourita s'entretient avec son homologue saoudien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi, un entretien téléphonique avec son homologue saoudien, le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, sur les relations bilatérales et les derniers développements sur les scènes régionale et internationale.



Lors de cet appel, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer de manière à servir les intérêts des deux pays et des deux peuples frères, comme elles ont discuté des derniers développements régionaux et internationaux d'intérêt commun et des efforts déployés à cet égard, a rapporté l'Agence de presse saoudienne (SPA).



Elle a ajouté que les deux ministres ont également examiné les efforts des deux pays tendant à soutenir l'action arabe commune et à renforcer, de la sorte, la stabilité et la prospérité des pays et des peuples de la région arabe.