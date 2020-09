Nasser Bourita s'entretient avec son homologue espagnole

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya.

L'entretien, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente, a porté sur les relations bilatérales entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, ainsi que sur des questions régionales relatives à la Méditerranée, au Sahel et au Proche-Orient.

D'autres sujets concernant l’Union européenne et le voisinage Sud de l’Europe ont été également abordés lors de cet entretien.