Nasser Bourita s’entretient avec les ministres arabes des Affaires étrangères à Djeddah

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu mercredi une série d'entretiens avec plusieurs de ses homologues arabes, en marge de sa participation à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères à Djeddah, en Arabie Saoudite.



Ainsi, M. Bourita s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, et avec les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, d'Egypte, Sameh Choukri, de Jordanie Ayman Al-Safadi, de Palestine, Riyad Al-Maliki et du Bahreïn, Abdel-Latif Al-Zayani, ainsi qu'avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Manqoush, et le ministre yéménite des Affaires étrangères, Ahmed Awad bin Mubarak.



Ces entretiens ont porté sur l'examen des relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage au service des intérêts du Maroc et de ces pays.



Ces rencontres ont également été l'occasion de passer en revue les développements régionaux et internationaux d'intérêt commun et d'échanger les vues sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Sommet arabe, prévu ce vendredi à Djeddah.