Nasser Bourita s'entretient avec Dmytro Kuleba et Olivier Varhelyi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu jeudi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Dmytro Kuleba, à l’initiative de la partie ukrainienne. Lors de cet entretien, les deux ministres ont salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui lient les deux pays et ont convenu de la tenue, prochainement, d’une nouvelle édition des consultations politiques et de l’organisation de la 2ème session de la Commission intergouvernementale mixte sur la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle. Les deux ministres ont convenu également de structurer l’échange universitaire, à travers l’établissement de mécanismes appropriés de dialogue et de coopération dans ce domaine. Nasser Bourita s’est également entretenu, jeudi au téléphone, avec le Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi. Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique unissant le Royaume du Maroc et l’Union européenne, a porté sur le développement des relations bilatérales, suite à l’adoption de la Déclaration politique conjointe, le 27 juin 2019, instituant le partenariat euro-marocain de prospérité partagée. Les deux responsables ont également examiné certaines questions d’intérêt commun, notamment la coopération au niveau régional.