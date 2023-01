Nasser Bourita s'entretient à Bagdad avec plusieurs hauts responsables irakiens

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, samedi à Bagdad, des entretiens avec plusieurs hauts responsables irakiens. Ainsi, M. Bourita a rencontré le Premier ministre irakien, Mohammed Shia Al-Sudani, le Président du Parlement, Mohamed Al-Halbousi, le Président du Conseil Suprême de la Magistrature et Président de la Cour fédérale de cassation, Faiq Zaidan, et le conseiller irakien à la sécurité nationale, Qassem Al-Araji. Au cours de ces entretiens, les responsables irakiens ont exprimé leur joie et leur satisfaction pour l'ouverture de l'ambassade du Maroc à Bagdad, qui va donner un nouvel élan aux relations historiques et humaines qui unissent les deux pays. Les responsables irakiens ont considéré cette étape comme un signe fort de l’intérêt qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI au soutien de l'Irak et de la volonté du Souverain de développer les relations maroco-irakiennes. Ces entretiens ont également été l'occasion de saluer le rôle joué par le Royaume du Maroc sous la conduite de Sa Majesté aux niveaux arabe et islamique, notamment en ce qui concerne la défense de la Ville Sainte d’Al-Qods, étant donné que Sa Majesté assure la présidence du Comité Al Qods. Pour sa part, M. Bourita a affirmé la disponibilité du Maroc, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, à apporter toutes sortes de soutien à l'Irak frère et à renforcer la coopération avec ce pays, et la détermination du Royaume à développer les voies de coopération bilatérale. Le ministre a également réaffirmé le soutien du Maroc à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité de l'Irak, saluant tous les efforts déployés par les autorités irakiennes pour lutter contre le terrorisme. Plus tôt dans la journée, M. Bourita a eu des entretiens avec son homologue irakien, Fouad Hussein, axés sur des questions régionales, ainsi que sur les moyens de raffermir la coopération bilatérale dans divers domaines.