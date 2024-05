Nasser Bourita : SM le Roi a appelé, à maintes reprises, à une action collective pour un cessez-lefeu immédiat à Gaza, l'acheminement des aides et le rejet du déplacement forcé des Palestiniens

La question palestinienne traverse un tournant dangereux suite aux agressions israéliennes contre Gaza, causant des milliers de victimes parmi les civils, a affirmé jeudi à Pékin, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, soulignant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a appelé à maintes reprises à une action collective pour un cessez-le-feu immédiat, l'acheminement des aides et le rejet du déplacement forcé des Palestiniens.



"Ce qui se passe à Gaza, outre ses répercussions humanitaires désastreuses, représente une menace réelle pour la sécurité et la stabilité régionales", a-t-il relevé. Dans ce sens, M. Bourita a souligné que “ce qui se produit à Gaza ne saurait être accepté, ni passé sous silence. La défaillance de la communauté internationale a un coût énorme", notant que c'est cette incapacité qui a encouragé l’armée israélienne à bombarder un camp abritant plus de 100.000 déplacés palestiniens près de la ville de Rafah, faisant des dizaines de morts et de blessés parmi les civils, en flagrante violation du Droit international et du Droit international humanitaire".



De même, a-t-il poursuivi, l'incapacité de la communauté internationale a favorisé la transgression de la légalité internationale et la violation de tout ce qui est tolérable au regard de la conscience humaine, comme l'a affirmé Sa Majesté le Roi.



Selon M. Bourita, les tergiversations de la communauté internationale ont encouragé les autorités israéliennes à ne pas se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice appelant Israël à cesser immédiatement ses opérations militaires à Rafah.



Dans le même sillage, le ministre a affirmé que la Chine, de par sa place importante au sein de la communauté internationale et sa politique équilibrée et favorable aux différentes questions arabes, est considérée comme un partenaire fiable, capable de jouer un rôle constructif pour parvenir à un règlement juste et équitable de la question palestinienne, conformément à la solution à deux États.



A cette occasion, M. Bourita a salué hautement le "pas important" entrepris récemment par certains pays européens, en reconnaissant l'État de Palestine, qu'il a considéré comme une démarche significative sur la voie de la solution à deux États comme étant un cadre inévitable pour l’instauration d’une paix durable et globale, à travers l'établissement d'un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Acharif comme capitale.