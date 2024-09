Nasser Bourita : Le soutien international à la marocanité du Sahara confirme l’irréversibilité d’une solution basée exclusivement sur le plan d’autonomie et la souveraineté nationale

La dynamique internationale grandissante en faveur de la marocanité du Sahara confirme l’irréversibilité d’une solution politique à ce différend régional basée exclusivement sur le plan d’autonomie et dans le cadre de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume, a souligné, vendredi à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Cette dynamique constante interpelle en premier lieu les Nations Unies pour “créer une harmonie et rapprocher le monde onusien de la réalité sur le terrain” qui confirme sans ambages que le plan marocain d’autonomie présenté par le Royaume en 2007 est la “seule et unique” solution à ce conflit, dans le plein respect de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté nationale, a affirmé M. Bourita dans une déclaration à la presse, en marge de la 79è session de l’Assemblée générale de l’ONU.



Il a relevé que les rencontres bilatérales qu’il a eues à cette occasion avec de ses homologues et les hauts responsables d’Etats membres ont abordé cette dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que de nombreux pays ont réaffirmé leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie.



Dans la même veine, le ministre a évoqué la position du Danemark qui rejoint le concert des nations qui soutiennent l’initiative marocaine, relevant que désormais 19 pays membres de l’Union européenne se sont inscrits dans cette dynamique.



La nouvelle position du Danemark confirme ainsi, a-t-il souligné, une tendance de fond, de toutes les régions du continent européen.