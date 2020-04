Nasser Bourita : Le retour des Marocains bloqués à l'étranger doit se dérouler dans des conditions optimales

"Le droit au retour est un droit naturel et indiscutable. Or ce qui est évident n'est pas nécessairement approprié dans ce contexte exceptionnel", a-t-il déclaré à la MAP à l'issue d'une réunion de la Commission parlementaire des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE.

Abordant les prérequis du rapatriement des Marocains bloqués, il a relevé que "l'opération doit se faire dans les meilleures conditions sans risque pour les bénéficiaires eux-mêmes, ni pour leur pays".

Le Maroc, a-t-il assuré, œuvre "à mettre en place le plus tôt possible les conditions d'un tel retour pour peu que le dispositif sanitaire soit prêt pour les accueillir". "L'essentiel n'est pas le timing, mais l'impact d'une telle démarche sans surenchère et sans précipitation", a expliqué le ministre.

Le sens de la responsabilité, a relevé Nasser Bourita, exige d'avoir une vision globale pour gérer au mieux progressivement ce dossier dans ses différentes phases compte tenu des divers aspects, y compris ceux logistique et sanitaire.

Prié de dire si le ministère dispose de ressources suffisantes pour un tel dossier, le responsable gouvernemental a affirmé que le département a prévu les moyens de gérer la période à venir à court terme et augmenter le nombre de bénéficiaires de cette opération.

"Nous mettons en œuvre une approche globale loin de la logique catégorielle, dans le sens de l'anticipation et de la prévention de manière à éviter toute marche-arrière dans le combat contre la propagation du coronavirus", a-t-il insisté.

Il a, par ailleurs, annoncé que le centre d'appel du ministère des Affaires étrangères a reçu plus 48.000 communications entre le 15 mars et le 17 avril, en pleine crise de propagation du coronavirus.

Ce centre initialement dédié aux affaires consulaires s'est tourné vers les Marocains se trouvant à l'étranger et la gestion du Covid-19, a-t-il ajouté précisant que plus de 22.000 Marocains bloqués à l'étranger jusqu'à présent sont entrés en contact avec les différentes représentations diplomatiques du Royaume.

Les services du ministère, a-t-il ajouté, ont pris en charge les frais d'hébergement de 3.844 personnes, les frais des consultations médicales pour 147 autres, la prolongation de visas et la régularisation de la situation pour nombre de ressortissants marocains. L'accent est également mis sur la continuité des services consulaires en ces circonstances de propagation du coronavirus, a poursuivi le ministre.

Côté communication, Nasser Bourita a mis en avant la place primordiale de la communication de proximité, et non pas centralisée, en direction de tous les Marocains se trouvant à l'étranger.

Le ministère, a-t-il dit, va mettre en ligne les contacts de chaque consul sur son portail en vue de faciliter la communication avec les personnes concernées dans un cadre de responsabilité et de respect mutuel, en plus du centre d'appel et des cellules de veille.

D’autre part, le ministre a souligné que depuis la décision de fermeture des frontières, le 15 mars dernier, "aucune personne n’a été autorisée à entrer au Maroc, car une telle mesure a exigé un traitement ferme et rigoureux".

De même, le retour des Marocains bloqués à l’étranger doit être inscrit dans le cadre du renforcement des acquis importants réalisés par le Royaume en matière de lutte contre la propagation du coronavirus.

Le retour des Marocains bloqués après la fermeture temporaire des frontières, dans le cadre des mesures préventives prises par le Royaume, "devra constituer une autre preuve de la réussite de l’approche marocaine en matière de gestion de la crise", a-t-il estimé.

Il a, d'autre part, appelé à se pencher sur les dimensions économique, sociale et juridique des conséquences de l'épidémie sur les MRE, notamment dans les pays européens durement touchés par le virus.

Le chef de la diplomatie marocaine a également indiqué que le Maroc rejette "l'opportunisme politique" d'un Etat européen sur le dossier du rapatriement des Marocains détenteurs de la double nationalité, en pleine crise sanitaire.

