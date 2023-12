Nasser Bourita : La 6ème édition du Forum de Coopération Russie-Monde Arabe a été un succès

La 6ème édition du Forum de Coopération Russie-Monde Arabe, tenue mercredi à Marrakech, a été un succès, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, et le secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe, Houssam Zaki, à l’issue des travaux de ce forum, le ministre a ajouté que cette rencontre internationale a servi d’occasion pour échanger les points de vue et coordonner les positions concernant nombre de questions aux niveaux régional et international.



Et de poursuivre que les échanges ont porté également sur l’examen des priorités communes des deux parties arabe et russe dans plusieurs domaines politiques et économiques, soulignant l’importance de ce forum tant sur le plan bilatéral entre les pays arabes qu'au niveau de la relation entre la Russie et le monde arabe, comme pour ce qui est des relations maroco-russes, rappelant que ce forum s'est tenu dans un contexte mondial agité caractérisé par nombre de crises politiques, sécuritaires, économiques et sanitaires.



M. Bourita a, de même, mis en relief l’importance du dialogue avec la Russie en ce moment précis eu égard aux questions qui se posent, et à la situation internationale délicate, considérant que la Russie est un acteur important et disposant d’une influence concernant nombre de dossiers notamment ceux concernant le monde arabe. "De ce fait, le dialogue avec la partie russe a un rôle et un impact positif sur le monde arabe", a dit le ministre.



De même, il a noté que la cause palestinienne et l'agression israélienne contre la bande de Gaza ont été discutées lors de ce Forum, avec l'appel au cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide à Gaza.



Dans ce contexte, M. Bourita a rappelé l'appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, à agir ensemble, chacun dans sa position pour une désescalade urgente et concrète, mettre fin aux agressions militaires, pour aboutir à un cessez-le-feu durable et vérifiable, garantir la protection des civils de sorte à ce qu'ils ne soient plus pris pour cible, permettre l'acheminement fluide et en quantités suffisantes des aides humanitaires au profit des populations de Gaza et projeter une perspective politique pour la question palestinienne de nature à relancer la solution à deux États, tel que convenu par la communauté internationale.



Le ministre a tenu à rappeler les positions du Maroc exprimées par Sa Majesté le Roi, selon lesquelles il n'y a pas d'alternative à une paix réelle dans la région garantissant aux Palestiniens leurs droits légitimes dans le cadre de la solution des deux États; il n'y a pas d'alternative à un État palestinien indépendant avec Al Qods-Est pour capitale, et il n'y a pas d'alternative au renforcement de l'Autorité palestinienne, sous le leadership du Président Mahmoud Abbas, Abou Mazen.



De même, M. Bourita a noté que ce Forum constituait également l'occasion d'aborder les acquis des précédentes éditions, tenues précédemment à Moscou, soulignant qu'une évolution positive a été enregistrée au niveau des relations économiques entre le monde arabe et la Russie.



Par ailleurs, le dialogue politique entre le Maroc et la Russie, a fait observer M. Bourita, est marqué par la régularité et la positivité, aussi bien en marge des forums internationaux ou de façon indirecte, insistant sur l'importance du rapprochement entre la Russie et les peuples arabes sur les plans culturel et humain.



Le Maroc est le troisième partenaire économique et commercial de la Russie en Afrique, a relevé M. Bourita, faisant part de la forte volonté de développer le partenariat russo-arabe à travers la relance du Forum économique russo-arabe.