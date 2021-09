Naples poursuit son sans-faute

Naples a pris seul la tête du Championnat d'Italie lundi grâce à sa très large victoire sur la pelouse de l'Udinese 4-0 lundi en clôture de la 4e journée. Avec 12 points, le Napoli fait carton plein et devance de deux longueurs l'Inter (2e) et l'AC Milan (3e). Après avoir légèrement subi la domination des locaux dans les vingt premières minutes, le Napoli a ouvert la marque par Victor Osimhen, déjà auteur d'un doublé salvateur en Ligue Europa face à Leicester la semaine passée (2-2). Le Nigérian s'est cette fois contenté de pousser dans le but un ballon qui en prenait de toute façon le chemin sur un lob du capitaine napolitain Lorenzo Insigne, lancé côté gauche par Mario Rui (1-0, 24e). Les joueurs de Luciano Spalletti, ancien coach de l'Udinese, ont rapidement doublé la mise, d'une tête aux six mètres du Kosovar Ahmed Rrahmani (2-0, 35e) sur un petit centre du Sénégalais Kalidou Koulibaly venant conclure une superbe combinaison sur coup franc. Le Napoli a ajouté deux autres buts en seconde période, le premier d'une lourde frappe du droit à la limite de la surface de Koulibaly (3-0, 52e), le dernier par le Mexicain Hirving Lozano (4-0, 84e), entré en cours de jeu, d'une belle frappe enroulée. L'addition aurait même pu être encore plus salée pour les hommes de Luca Gotti sans plusieurs parades de leur gardien Marco Silvestri, recruté au Hellas Vérone à l'intersaison. Naples, qui avait manqué d'un cheveu la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière en concédant le nul à domicile lors de la dernière journée face au Hellas, a pris le taureau par les cornes en ce début de saison, en remportant ses quatre premiers matches et en inscrivant 10 buts grâce à 9 buteurs différents.