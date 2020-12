Naples obtient gain de cause

La défaite 3-0 sur tapis vert et la déduction d'un point infligées à Naples, pour ne pas s'être déplacé face à la Juventus Turin en octobre après deux cas de Covid-19, ont été levées par une commission du Comité olympique italien (CONI) mardi. Le CONI a déclaré dans un communiqué avoir "accepté l'appel présenté par Naples et annulé sans délai la décision de la Cour d'appel sportive de la Fédération (...) y compris le match Juventus-Napoli donné perdu et la sanction d'un point imposée au club demandeur". "Nous sommes heureux", a écrit le président de Naples Aurelio de Laurentiis, sur le réseau social Twitter. "Nous vivons dans un pays où ceux qui respectent les lois ne peuvent pas être condamnés. Et Naples suit toujours les règles." Après cette décision, Naples remonte à la troisième place du classement, juste devant la Juventus, défaite (3-0) mardi soir pour la première fois de la saison face à la Fiorentina. Les deux équipes comptent 24 points, mais le Napoli accuse un match de retard sur ses concurrents. "Le premier commentaire est que nous avons toujours été étrangers à cette affaire et indifférents à celle-ci", a déclaré Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, qui a appris la décision avant le match du soir. "Quand ils nous diront de jouer, on ira jouer. Cela dit, on était aussi là le 4 octobre." Selon les médias italiens, la rencontre sera reprogrammée au 13 janvier. Initialement prévu le 4 octobre, le match, plutôt que d'être annulé, puisque Naples ne s'était pas rendu à Turin, avait été considéré comme un forfait du club de Campanie. Naples avait porté son cas devant le Conseil de garantie des sports du Comité olympique italien (CONI) après avoir vu ses précédents appels rejetés par la Fédération italienne de football (FIGC) et la Lega Serie A. Le Napoli a fait valoir que les autorités sanitaires locales lui avaient ordonné de ne pas se déplacer en raison de deux cas positifs de Covid-19 dans le groupe, concernant Piotr Zielinski et Eljif Elmas. Le match était prévu quelques jours seulement après une rencontre face à Gênes, club au sein duquel une vague d'une douzaine de cas de Covid s'était déclarée dans la foulée.