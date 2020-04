Najoua El Berrak : Nous sommes mobilisés pour soutenir

L'ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Bella, a indiqué, vendredi, que 16 cimetières musulmans, en plus d'un carré musulman, ont été ouverts pour l'enterrement des personnes décédées parmi la communauté musulmane depuis le déclenchement de l'épidémie du coronavirus "Covid-19" en Italie.

L’ouverture de ces lieux de sépulture musulmans est le fruit des efforts déployés par l’ambassade du Royaume et ses consulats généraux en synergie avec les composantes de la société civile marocaine et italienne, a précisé l'ambassadeur dans une déclaration à la MAP.

M. Bella a souligné que ces nouveaux espaces funéraires musulmans viennent s'ajouter aux 48 cimetières islamiques existant avant la propagation de l'épidémie, portant le nombre total à 64 cimetières musulmans et carrés dédiés à l'enterrement des morts musulmans.

Les opérations d'inhumation sont devenues ainsi possibles sur l'ensemble du territoire italien dans "ces circonstances de force majeure imposées par les mesures sanitaires qui ont rendu impossible le transfert vers la mère-patrie des dépouilles de nos concitoyens décédés" en Italie.

Selon l'ambassadeur, ces nouveaux cimetières sont répartis sur les régions d'Emilie-Romagne, Marches, Lombardie, Campanie, Sicile, Abruzzes, Sardaigne, Piémont, Vénétie et Alto-Adige.

Et de poursuivre que, grâce à ces efforts, "nous avons pu surmonter les difficultés administratives pour l'inhumation des morts musulmans parmi les non-résidents dans certains cimetières musulmans de la même ville". L'enterrement est, en conséquence, devenu possible dans le cimetière de Milan pour les résidents de Lombardie et dans le cimetière de Rome pour les résidents au niveau national. "En cette période difficile, l'ambassade et les consulats généraux apprécient hautement la grande réactivité des autorités centrales et locales italiennes et leur interaction positive avec les demandes d'ouverture de nouveaux cimetières musulmans, ce qui illustre l'estime et le respect dont jouit notre communauté auprès des autorités italiennes et leur intégration dans leur environnement local", a-t-il poursuivi.

Il a rendu hommage aux associations de la société civile pour les efforts considérables qu'elles ont déployés pour l'inhumation des ressortissants marocains décédés.

L'ambassadeur a précisé que, selon les statistiques dont disposaient les consulats généraux, le nombre de décès dus à l'épidémie du coronavirus parmi les membres de la communauté marocaine atteignait jusqu'à présent 34 décès.

Et de conclure que toutes ces personnes décédées ont été enterrées dans des cimetières musulmans dans le plein respect des rituels funéraires islamiques.