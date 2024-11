Naissance de l'association "Ji Tjri"

L'association "Ji Tjri," spécialisée dans la course à pied pour le plaisir, a tenu son assemblée constitutive le vendredi 25 octobre 2024, dans la salle de la Maison des jeunes d'Aïn Chock.



Lors de cette AG, Abdel Samad Kadiri a été élu président de l'association à l'unanimité des membres, et il a été chargé de former le bureau exécutif, qui a ensuite été approuvé unanimement par les participants.



La création de cette association vise à encourager les jeunes et la communauté à pratiquer la course à pied et à promouvoir la sensibilisation quant à l'importance du sport en tant que mode de vie sain.



Dans une déclaration, Abdel Samad Kadiri a expliqué que l'idée de fonder une association dédiée à l'organisation structurée d'activités de course était une ambition commune aux membres depuis plus d'un an, avec l'objectif de proposer des activités sportives qui encouragent la course de manière organisée.



Composition du bureau exécutif



Président : Abdel Samad Kadiri

Première vice-présidente : Raja Bouanani

Deuxième vice-président : Mohamed Raiki

Trésorière : Ibtissam Lmmassi

Vice-trésorier : Mohamed Fidaoui

Secrétaire général : Abdel Rahim Chakri

Vice-secrétaire général : Abdelhafid Nasiri



L'association espère que ce nouveau cadre représentera une étape positive vers l'organisation d'événements sportifs motivants, contribuant à diffuser la culture de la course dans la société, tout en renforçant l'esprit sportif et un mode de vie sain parmi les personnes.