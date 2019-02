Nagui, un rythme de vie effréné entre radio et télé

La Bande originale sur France Inter, N'oubliez pas les paroles ou encore Tout le monde veut prendre sa place sur France 2... Entre la radio, la télévision et son rôle de producteur, Nagui n'a pas une seconde à lui. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Puremédias, l'animateur de 57 ans se livre sur son emploi du temps bien chargé.

"J'essaye vraiment de dormir entre minuit et 7h du matin. Je vous assure que j'ai une vie normale, sinon", lance Nagui. Et de dévoiler son planning quotidien : "J'arrive au bureau vers 8h55, après avoir déposé mes enfants à l'école. J'y reste une heure à une heure et demie, en fonction de ce que j'ai à faire, avant de filer à Radio France. Je fais mon émission de radio. À 12h30, je file sur une moto."

C'est alors qu'il débarque à la Plaine Saint-Denis, où se trouvent les studios d'enregistrement de ses émissions. "Je ne mange pas", précise l'animateur qui enchaîne les tournages de 13h à 20h pour N'oubliez pas les paroles ou de 13h à 18h30 pour Tout le monde veut prendre sa place. "Si c'est Taratata, c'est d'abord les répétitions puis ensuite le tournage à partir de 20h et jusqu'à minuit. Si c'est un autre prime, comme Tout le monde joue..., c'est pareil, mais en direct", poursuit l’animateur français.

S'il assure de grosses journées de travail la plupart du temps, c'est aussi et surtout pour pouvoir se permettre de tout stopper pendant les weekends et les vacances scolaires "pour être avec [ses] enfants et [sa] femme". "Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il y a quand même plus grave et plus dur comme métier. Je ne me plains de rien. J'ai rêvé cette vie que je suis en train de vivre", conclut Nagui.