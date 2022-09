Nabil Dirar au Chabab

Le latéral droit marocain NabilDirar, libre de tout engagement, a signé un contrat d'un an avec le Chabab Mohammedia, a annoncé le club de la Botola Pro D1 de football.



L'international marocain concrétise ainsi son rêve de finir sa carrière à la Botola, après avoir quitté la formation turque de Kacimpasa. Dirar (36 ans) a joué pour plusieurs clubs, notamment l'AS Monaco avec qui il a disputé la Ligue des Champions d'Europe.



Il a également porté les couleurs de l'équipe nationale pendant plusieurs années, disputé la phase finale du Mondial-2018 en Russie en plus de plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).