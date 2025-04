Nabil Baha : Les joueurs ont amplement mérité la qualification

Les joueurs de la sélection marocaine ont produit un grand match et amplement mérité leur qualification pour les demi-finales de la CAN U17, a indiqué, jeudi à Mohammedia, le sélectionneur national, Nabil Baha.



Les Lionceaux de l’Atlas se sont donné à fond et se sont battus jusqu'au bout et ont fini par cueillir les fruits de leurs efforts, a affirmé Baha en conférence de presse, suite à la victoire sur l’équipe sud-africaine par 3 buts à 1.



Ce match a été le plus dur jusqu’à présent, face à des Sud-Africains solides et bien organisés, qui ont créé certaines difficultés, notamment sur le flanc gauche, a relevé Baha, soulignant que l’équipe nationale a fini par s’adapter au style de jeu de l’adversaire.

Concernant les demi-finales, le technicien marocain a assuré que les joueurs sont fins prêts à en découdre avec le prochain adversaire, qui sera soit la Côte d’Ivoire, soit le Sénégal.



De son côté, l’entraîneur de l’Afrique du Sud, Vela Khumalo, a indiqué que ses joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et se sont bien préparés au match, ajoutant que c’est le meilleur qui a gagné.



Pour lui, l’équipe sud-africaine n’a pas été efficace offensivement devant une équipe marocaine solidaire et solide.