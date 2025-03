Nabil Baha : Les Lionceaux de l'Atlas motivés pour garder la Coupe à la maison

Les Lionceaux de l'Atlas (U17) sont motivés pour "garder la Coupe d'Afrique des nations de football (Maroc-2025) à la maison", a affirmé, lundi à Salé, le sélectionneur national, Nabil Baha.



"Nous possédons des joueurs de qualité. Nous avons la chance de jouer chez nous et devant notre public", s'est félicité Nabil Baha, lors d'une conférence de presse, tenue au Complexe Mohammed VI de football, pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour prendre part à cette CAN, prévue du 30 mars au 19 avril 2025.

"Je suis confiant et les joueurs sont très motivés. Cette Coupe va rester ici", a martelé l'ancien Lion de l'Atlas.

En revanche, Nabil Baha a estimé que le groupe dans lequel le Maroc a été versé n'est pas le plus facile, comme l'avancent "certains".



"Nous avons fait beaucoup d'analyses vidéos des équipes qui évoluent dans notre groupe. Elles sont athlétiques et elles travaillent bien", a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, il n'existe plus de petites nations en Afrique, a relevé Nabil Baha, notant que ses Lionceaux sont capables de rivaliser et de gagner contre n'importe quelle équipe.



Par ailleurs, le coach national a salué l'utilisation par la CAF de l'examen du poignet pour s'assurer de l'âge des joueurs. "Ce test permettra davantage d'équité et de compétitivité athlétique entre des jeunes qui ont les mêmes aptitudes physiques", a-t-il conclu.

Le Maroc a été versé dans le groupe A de la CAN-2025, aux côtés de l'Ouganda, de la Tanzanie et de la Zambie.



Le coup d'envoi de la compétition sera donné samedi 30 mars au stade El Bachir à Mohammedia, où le Maroc affrontera l'Ouganda.

Outre le stade El Bachir, le stade Larbi Zaouli à Casablanca, le stade municipal de Berrechid et le stade El Abdi à El Jadida abriteront les matchs comptant pour cette CAN.



Voici la liste des joueurs retenus:



Gardiens de but: Soufiane El Idrissi (Académie Mohammed VI de football), Yassine Badaoui (FC Rouen/France), Chouaib Bellaarouch (Académie Mohammed VI de football).

Défenseurs: Adam Alioui (Olympique Lyonnais/France), Driss Ait Chiekh (Centre Chippo/Maroc), Joseph Bellahsen (Borussia Monchengladbach/Allemagne), Hamza Bouhaddi (FUS Rabat), Ilyass Hidaoui (Académie Mohammed VI de football), Ilyas El Arbaoui (Athletic Club/Espagne), Moncef Zekri (K.V Mechelen/Belgique) Nassim El Massoudi (Bayer Leverkusen/Allemagne).



Milieux de terrain: Ahmed Mouhoub (FUS Rabat), Amine Amgar (MVV Maastricht/Pays-Bas), Mohamed Mounssef (Wydad Casablanca), Abdellah Ouazzane (Ajax Amsterdam), Adam Soudi (Toulouse FC/France), Amine Ouahabi (K.V Mechelen/Belgique), Zakari El Khalfioui (AC Ajaccio /France), Elyes Saidi (AJ Auxerre/France), Luis Velilles (Real Betis/Espagne).

Attaquants: Ziyad Baha (Real Betis/Espagne), Ilies Belmokhtar (AS Monaco/France), Ismail El Aoud (Valence CF/Espagne), Ali El Failali (Malaga CF/Espagne), Ibrahim Rabbaj (Chelsea/Angleterre), Adam Jout (Académie Mohammed VI de football).