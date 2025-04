Nabil Baha : Le sacre de l’équipe nationale est amplement mérité

Le sélectionneur national, Nabil Baha, a indiqué, samedi à Mohammedia, que le sacre de l’équipe nationale U17 lors de la Coupe d’Afrique des nations est amplement mérité.



« Les joueurs étaient disciplinés tactiquement et ont déroulé un bon football », a souligné Baha en conférence de presse après la finale remportée contre le Mali par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire 0-0).

« C’était un match très disputé, malgré l’absence de buts », a-t-il fait remarquer, précisant qu’« à aucun moment, je n'ai douté de mon groupe ».



« Nous avons mis en place la meilleure équipe et c’est merveilleux de commencer avec un titre en tant qu’entraîneur principal, c’est un honneur et une motivation pour faire toujours mieux », s’est-il réjoui, ajoutant que « nous avons montré que nous sommes une grande nation de football qui vise le plus haut niveau pour honorer les couleurs nationales ».



S’agissant du soutien du public, Nabil Baha a affirmé que « nous avons vraiment senti que tout le monde était derrière nous pour remporter ce titre. C’est la victoire de tout un peuple ».



Le coach national a également mis un accent particulier sur le travail de la Fédération royale marocaine de football et de son président, Fouzi Lekjaa « qui a mis à notre disposition les meilleures conditions pour remporter la CAN et nous a encouragés tout au long de cette compétition ».



Chouaib Bellaarouch, désigné meilleur joueur du match pour la 2e fois consécutive est meilleur gardien de but de cette édition de la CAN U17, a, pour sa part, indiqué que « ce premier titre a beaucoup de signification pour moi et pour le groupe. Nous avons bien abordé ce match et nous avons bien réussi à le gérer ».



« On avait la volonté de remporter cette coupe à domicile devant notre public », a-t-il souligné, adressant ses remerciements à tous ses coéquipiers qui l'ont soutenu tout au long de cette compétition pour s’illustrer.



Le sélectionneur du Mali, Adama Diallo a, de son côté, exprimé sa déception d’avoir perdu la finale face au Maroc, relevant que « quand tu perds une finale ça fait toujours mal». « On voulait offrir cette coupe à notre pays, mais c’est une défaite que nous acceptons ».



« Je pense que cette défaite est une motivation pour faire mieux la prochaine fois », a-t-il estimé, précisant qu’« on a manqué d’efficacité, mais au-delà du résultat du match, je suis satisfait de la prestation de mes joueurs et de celle de toutes les équipes engagées dans cette CAN qui sont l’avenir du football africain et méritent d’être tous saluées ».

Il a fait remarquer que « c’est l’une des meilleures CAN en termes de jeu et de tactique et cette édition a été une bonne leçon pour les joueurs et leur évolution ».