Nabil Baha : Il faut plus d’efforts pour espérer glaner le titre

La sélection marocaine doit déployer davantage d’efforts pour espérer remporter la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans de football (CAN U17), d’autant plus qu’elle aura affaire à des équipes fortes, a indiqué, dimanche à Mohammedia, le sélectionneur national Nabil Baha.



Le plus dur reste à faire face à des adversaires de plus gros calibre par rapport à ceux de la phase de poules, a relevé Baha lors de la conférence de presse tenue suite à la victoire du Maroc face à la Tanzanie (3-0) lors de la troisième journée du groupe A, synonyme de qualification aux quarts de finale de la CAN U17 et au Mondial prévu à Qatar.



Il faut néanmoins faire confiance aux joueurs qui ont fait montre de talent et de haut niveau, notamment en compartiment offensif, a souligné Baha.



Revenant sur le match contre la Tanzanie, le coach national a indiqué que ce type de rencontres exige de la patience et de la persévérance jusqu’au sifflet final, ajoutant que la victoire était primordiale pour se qualifier en tant que leader du groupe.



Baha a également fait savoir qu’il a incité les joueurs, pendant la pause, à hausser le rythme, à s’engager davantage et à mettre à profit leur technicité pour décrocher les trois points de la victoire, affirmant qu’il est fier du rendement de ses poulains lors de la deuxième mi-temps.



De son côté, l’entraîneur de la Tanzanie, Elieneza Nsanganzelu a indiqué que l’équipe marocaine est très organisée à tous les compartiments et dispose de joueurs talentueux.

Pour lui, les joueurs tanzaniens ont tiré les enseignements de leur participation, en se mesurant à des sélections fortes et à des joueurs de haut niveau.



Au terme du premier tour, l’équipe marocaine termine en tête du groupe A, avec 7 points, dépassant au goal average la Zambie, qui a battu l’Ouganda par 2 buts à 1 dans l’autre match du groupe joué au stade Larbi Zaouli à Casablanca.

En quart de finale, les Lionceaux de l'Atlas affronteront l'équipe sud-africaine jeudi prochain (20h00) au stade El Bachir à Mohammedia.