Mustapha El Ktiri : La récupération de Oued Eddahab, un jalon dans la lutte pour le parachèvement de l'intégrité nationale

La commémoration du 40ème anniversaire de la récupération de la province de Oued Eddahab représente un jalon dans la lutte nationale pour le parachèvement de l'intégrité nationale et illustre la volonté commune du Trône et du peuple, a indiqué, mercredi à Dakhla, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

La célébration de cet anniversaire est une occasion de se remémorer la haute portée de cet évènement qui incarne l'attachement indéfectible de la population de la province au Souverain et au Trône alaouite et leur mobilisation constante pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, lors de la récupération de la ville de Tarfaya en 1958, puis de Sidi Ifni en 1969 et des autres parties du Sahara marocain grâce à l'épopée de la Marche Verte en 1975, a-t-il souligné.

A cet égard, il a rappelé que la population de Oued Eddahab a été au rendez-vous avec l'histoire quand ses élites, ses notables, ses oulémas et représentants des différentes tribus ont présenté, le 14 août 1979 à Rabat, le serment d'allégeance à Feu S.M Hassan II, ajoutant que le regretté Souverain était allé, le 4 mars 1980, à la rencontre de la population de Oued Eddahab dans le cadre d'une visite officielle à Dakhla à l'occasion de la Fête du Trône.

Depuis le retour de ces parties chères du territoire marocain à leur mère patrie, ces dernières connaissent un progrès et un développement notables dans divers domaines urbanistiques, économiques et sociales, a insisté Mustapha El Ktiri, mettant l’accent sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI à partir de Laâyoune, à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte, qui constitue une véritable feuille de route centrée sur la promotion du développement dans ces différents aspects tant économique, social, culturel qu’environnemental.

Il a, en outre, relevé que ce modèle de développement intervient conformément à la vision Royale ambitieuse de faire de cette région un pôle économique pionnier au niveau national et régional et un pont entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne.

Dans le même ordre d'idées, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a fait remarquer que ce modèle repose sur des programmes visant la consolidation du développement, l’accompagnement des secteurs de production et l’intégration des entreprises au sein du tissu économique, ainsi que l’amélioration d’accès aux services de base et la promotion des conditions sociales de la population. Et d’ajouter que ces grands projets de développement sont de nature à ériger la région en un véritable pôle dynamique à l'horizon 2025, ce qui lui permettra de devenir une destination de choix en termes de création d’emplois et de promotion du tourisme et constituer une porte d’accès aux pays de l'Afrique subsaharienne, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.