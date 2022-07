Mustapha El Atrassi met un terme à sa carrière

Près de dix ans à présent que Mustapha El Atrassi a disparu des radars. Pourtant, l’humoriste faisait les beaux jours du petit écran français durant de nombreuses années notamment lorsqu’il se trouvait aux côtés de Laurent Ruquier dans On a tout essayé. Passé par Les Terriens du samedi, l’homme âgé de 36 ans a même droit à son propre programme avec La Nuit nous appartient diffusé sur NRJ12 et Comédie +. Pourtant, il décide de se consacrer à sa propre carrière et disparaît du milieu pour se concentrer uniquement sur ses spectacles.



Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a quelques jours, il annonçait mettre un terme à sa carrière lors de son dernier spectacle. "C’est vraiment la dernière fois qu’on se voit les frères. Il était temps pour moi de mettre un point à cette parenthèse", révélait-il avant de préciser : "Ce métier [le] bousille de l’intérieur. C’est un gros combat pour en arriver là, tous les jours, ce n’est pas un métier normal. Je l’ai fait de tout mon cœur, peut-être trop […] Il est temps pour moi de rire un peu et je crois que c’est à votre tour de pleurer".



Si ce métier est si difficile pour lui, il faut aussi dire que sa vie privée n’a pas toujours été rose. En couple seulement quelques mois avec la journaliste et présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine en 2007 , les deux vont se séparer après une sombre histoire. En effet, l’humoriste fait l’objet d’une plainte pour violences conjugales de la part de l’animatrice de C à Vous. Des faits que Mustapha El Atrassi a toujours nié.



Même au sein de sa propre famille, le flou demeure. Il y a quelques années, sa sœur Amale El Atrassi a fait d’intrigantes révélations à son sujet. Par le biais de son ouvrage, "Une louve musulmane", la jeune femme évoque leur enfance ponctuée de drames familiaux. Elle y évoque les sévices dont ils ont été victimes de la part d’un père violent et alcoolique selon ses dires. Un drame familial qui a beaucoup joué dans la vie de l’humoriste, à tel point qu’il se serait éloigné de sa propre famille au grand dam de sa soeur.



"Pour lui, nous n’existons pas", confiait-elle à nos confrères de Closer. Depuis 2011, Mustapha El Atrassi vivait sur un petit nuage aux côtés de l’ex-Miss Météo de Canal +, Ornella Fleury. Toutefois, il annonçait leur séparation en 2018.