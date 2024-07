Mustafa El Ktiri : L'anniversaire de récupération de Sidi Ifni, une occasion pour évoquer un épisode phare de l’histoire de la résistance nationale

La commémoration du 55ème anniversaire de la récupération de Sidi Ifni est l'occasion d'évoquer un épisode phare de l’histoire de la résistance nationale pour la liberté et l'indépendance, a affirmé le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustafa El Ktiri.



M.El Ktiri, qui s’exprimait lors d’un meeting organisé lundi à Sidi Ifni, a souligné que cet anniversaire permet de mettre en avant les profondes significations des combats menés par les tribus des Ait Baamrane et de Sidi Ifni, qui ont écrit des pages lumineuses dans le registre de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance du Maroc et la défense de ses constantes religieuses et nationales.



Il a rappelé, à cette occasion, l’implication effective des tribus Ait Baamrane dans le lancement victorieux des activités de l'armée de libération dans les provinces du Sud du Royaume pour le parachèvement de l'indépendance et la libération du Sahara de l’occupation étrangère, ainsi que leur contribution au soulèvement du 23 novembre 1957 contre la présence coloniale espagnole.



Et d'ajouter que 55 ans après la récupération de la ville de Sidi Ifni, le processus de développement et d'édification se poursuit sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à même de réaliser davantage de progrès dans les provinces du Sud du Royaume.



Lors de ce meeting, sept anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération de la région ont été honorés en reconnaissance des grands sacrifices qu'ils ont consentis pour la libération de leur pays du colonialisme.



Des aides financières ont été, également, distribuées à d’anciens résistants et à leurs veuves, d’un coût total de 136.000 dirhams.

M. El Ktiri a ensuite visité l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Sidi Ifni.