Musa veut gagner la CAN pour Keshi

Ahmed Musa est l'un des trois joueurs rescapés de l’équipe nigériane ayant remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2013 avec les Super Eagles. Le sélectionneur d’alors s’appelait Stephen Keshi. Trois ans après son décès, l’esprit du champion accompagne toujours les Nigérians et Musa espère pouvoir remporter le titre final en sa mémoire.

“C’était tellement joyeux de gagner en 2013, il n'y a pas de plus grand honneur que de gagner quelque chose pour son pays. Maintenant, c'est la même chose pour nous cette année après avoir raté les deux dernières éditions”, déclare Musa à cafonline.com.

“Si nous remportons le titre, je le dédierai au regretté Stephen Keshi car il était comme un père pour moi. Ce n’est pas facile de perdre quelqu'un de si spécial pour vous et les souvenirs qui me restent sont comme un facteur de motivation,” a ajouté Musa.

Si on gagne le titre, il sera dédié à Stephen Keshi

Le charismatique Keshi a dirigé les Super Eagles pour remporter la CAN 2013 contre le Burkina Faso (1-0) en finale, un troisième titre continental pour le Nigeria. Le tacticien, surnommé “le grand patron”, est malheureusement décédé le 7 juin 2016.

Au palmarès d’entraîneur de Keshi, la CAN 2013 mais aussi un huitième de finale en Coupe du monde 2014 au Brésil. Keshi a également conduit le Togo à sa première Coupe du monde en 2006 en Allemagne.

”Il y a tellement de leçons que je tire de lui en tant que personne et en tant qu'entraîneur et c'est ce qui me fait toujours avancer. Il nous manque vraiment pour les joueurs et pour le pays et nous prions toujours pour lui. Ce serait un honneur pour nous si nous gagnons la CAN”, ajoute Musa.

Le capitaine John Obi Mikel et le défenseur Kenneth Omeruo sont les deux autres joueurs de l’équipe dirigée par Keshi en 2013 toujours en activité. Musa pense qu'avec un travail acharné et une confiance en soi, le Nigeria peut se battre pour le titre, même s'il estime que ce ne sera pas facile.

“Nous n’avons peur de personne. Il suffit de jouer match par match, de se concentrer en équipe et de donner le meilleur de soi-même. Il n’y a pas d’équipe facile dans cette CAN et nous savons que si nous voulons gagner, cela sera le résultat d’un travail très dur”, a déclaré Musa.