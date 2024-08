Mouvement de mutation dans les rangs des agents d'autorité: 592 agents concernés

En application des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, faisant de l’accès des citoyens aux services publics, conformément aux principes d'égalité et d'équité dans la couverture du territoire national et de continuité des prestations essentielles, la mission principale de l’administration publique, le ministère de l’Intérieur a procédé à un mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité qui a concerné 592 agents, soit 23% de l’effectif total de ce corps de l’Administration territoriale.



Ce mouvement s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures visant la valorisation des ressources humaines du ministère au sein du corps des agents d’autorité, compte tenu de leur rôle central dans la concrétisation du concept d'un service public fondé, comme cela a été souligné par Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, sur les principes d’intérêt général, de probité, de justice territoriale et de cohésion sociale, eu égard à la mobilisation constante des membres de ce corps pour répondre aux besoins du citoyen et accompagner le développement du Maroc, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.



Ces mesures interviennent dans le sillage de la mise en œuvre annuelle de la stratégie du ministère destinée à préparer et faire émerger périodiquement de nouvelles générations de responsables territoriaux, en vue de leur affectation dans les différentes préfectures et provinces du Royaume et leur permettre de piloter le changement, accompagner les différents chantiers de développement et améliorer les conditions de vie quotidienne des citoyens.



Dans le cadre de la préparation de ce mouvement, il a été procédé à la mise en œuvre d'un système d’accompagnement et d’évaluation intégré à 360 degrés, sur la base d’une approche soucieuse d'une meilleure valorisation des ressources humaines et d'une plus grande objectivité dans l’évaluation du rendement, érigeant le citoyen en partenaire dans l’opération d’évaluation des performances, précise-t-on.



Ainsi, sur la base des critères du mérite et de l’évaluation globale du rendement, ce mouvement a donné lieu à la promotion d’un total de 96 agents d’autorité (hommes et femmes) au sein de l’Administration territoriale.



Le mouvement de mutation a également concerné les agents d’autorité ayant servi, comme règle générale, plus de trois ans au sein de la même province ou préfecture, en plus des agents dont les conditions sociales ou de santé nécessitent de les rapprocher des centres hospitaliers.



Dans le souci d'apporter du sang neuf à l'Administration territoriale, il a été aussi procédé à l'affectation, au titre de ce mouvement, des nouveaux cadres (124 au total), lauréats de l’Institut Royal de l’Administration territoriale.



Par ailleurs et dans le cadre de la motivation des agents d’autorité pour davantage de rendement et en reconnaissance de leurs sacrifices lors des grandes échéances du Royaume, pendant la gestion des crises et dans l'accomplissement de leurs missions au service du citoyen, les travaux des commissions administratives paritaires relatives à ce corps ont abouti à la promotion d’un total de 544 agents d’autorité (hommes et femmes).



Parallèlement à ces promotions et mutations, et dans le cadre des efforts soutenus en vue d’améliorer le rendement et la situation des auxiliaires d'autorité, notamment à travers l’ouverture des perspectives de promotion au rang d’agents d’autorité avec grade de Khalifa de Caïd, le ministère de l'Intérieur a organisé un concours pour la sélection des candidats aptes à intégrer le cycle de formation pour la fonction de Khalifa de Caïd à l'Institut Royal de l'Administration territoriale.



Un total de 133 candidats ont ainsi été sélectionnés pour prendre part à une formation spécialisée au sein de l'Institut, les qualifiant à être nommés aux fonctions de Khalifa de Caïd.



Guidé par les Hautes Directives Royales, le ministère de l'Intérieur veillera, en outre, à la consécration d'une approche efficiente visant la modernisation de la gestion de ses ressources humaines, l'objectif étant d’améliorer leur performance, de les motiver et de les orienter pour mieux s'adapter aux mutations à l’échelle nationale et internationale, de même qu'à contribuer à relever les défis de développement.



Cette approche, fondée sur le strict respect des critères de mérite et d'égalité des chances dans l'accès aux postes de responsabilité, a pour objet la promotion de l'action de l'Administration territoriale dans le cadre d'une dynamique agissante à même de placer l’administration au service des besoins et des intérêts des citoyens, une finalité que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ne cesse d'appeler de Ses vœux en tant que levier de consolidation de la bonne gouvernance territoriale.