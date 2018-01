Moussa Faki Mahamat: La décision 653 prise lors du 29ème Sommet de l’UA sur la question du Sahara est toujours valide

La décision 653 prise lors du 29è Sommet de l’Union africaine (UA), tenu en juillet 2017 à Addis-Abeba, relative à la question du Sahara, «est toujours valide et continue de constituer la référence», a indiqué le Président de la Commission de l’UA, M. Moussa Faki Mahamat.

La mise au point de M. Faki Mahamat est intervenue à la fin des travaux du 30è sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement africains, tenu les 28 et 29 janvier dans la capitale éthiopienne, soulignant que la décision 653 «est toujours valide et continue de constituer la référence».

Pour rappel cette résolution se félicite de la nomination de M. Horst Kohler en tant qu’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’Onu pour le Sahara.

La résolution demande à l’UA et à la Commission du bloc panafricain de soutenir les efforts de l’Onu visant à trouver une solution consensuelle et définitive à la question du Sahara.

Ladite résolution ne fait référence à aucun rôle ou implication de l’UA dans ces efforts. Elle «ne fait aussi aucune référence à aucun plan dépassé ou formule de solution désuète ou principe instrumentalisé».