Mourinho se plaint de la différence de calendrier lors du Boxing day

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho s'est plaint lundi du calendrier du "Boxing day" de Premier League, qui laisse un jour de repos de plus au leader Manchester City qu'à son équipe qui devait jouer mardi, une différence "qui veut dire beaucoup" selon lui.

"Le problème que je vois, c'est la différence entre les équipes", a déclaré le technicien portugais à Sky Sports News, au sujet des traditionnels matches joués en Angleterre les jours suivant Noël. "Ce jour en plus veut dire beaucoup."

"Cela veut dire que les équipes (qui jouent mercredi) ne travaillent peut-être pas aujourd'hui (lundi), qu'elles peuvent être de retour demain (mardi) pour se préparer pour le jour suivant", a-t-il poursuivi.

"Mais ce que j'appelle +les blessures de décembre+ dans le foot anglais arrivent. Des joueurs quittent le terrain après 15-20 minutes, d'autres ne parviennent pas à tenir pendant 90 minutes", a prévenu l'entraîneur.

"Cela dépend de beaucoup de facteurs, mais nous ouvrons la porte à ce que j'appelle les +blessures de décembre+."

Les Red Devils, qui devaient recevoir Burnley hier, sont deuxièmes du Championnat à treize points du leader City, en position de force pour être sacré à la fin de la saison et qui se déplacera chez le mal-classé Newcastle mercredi.