Mourinho : Sans renforts, la saison sera difficile

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a prévenu ses dirigeants que son équipe allait vivre une "saison difficile" si elle ne se renforçait pas avant la clôture du mercato anglais jeudi.

"Le président de mon club sait ce que je veux. Il ne reste plus que quelques jours, donc j'attends de voir", a déclaré Mourinho dimanche sur la chaîne du club MUTV, après la défaite en match amical de son équipe contre le Bayern Munich (1-0).

"Soit les autres clubs sont vraiment forts et ont déjà des équipes fantastiques, soit ils ont recruté massivement comme Liverpool, qui achète à tout-va", a déploré Mourinho. "Si on n'améliore pas notre équipe, la saison va être difficile."

Ce n'est pas la première fois que le technicien portugais regrette l'attentisme de ses dirigeants sur le marché des transferts, alors que son équipe n'a gagné que deux de ses six matches de préparation.

Manchester United a déjà investi 83,7 M EUR pour recruter trois joueurs lors du mercato d'été, mais seul le milieu brésilien Fred (60 M EUR) devrait être titulaire, alors que le latéral droit Diogo Dalot (22 M EUR) et le gardien Lee Grant (1,7 M EUR) ne devraient pas jouer les premiers rôles.

En comparaison, Liverpool a déjà dépensé 180 M EUR lors du mercato d'été, dont 72,5 M EUR pour Alisson, faisant du Brésilien le gardien le plus cher de l'histoire.

Lors de ses matches de préparation, Manchester United était privé de cadres comme l'attaquant Romelu Lukaku ou les milieux Jesse Lingard et Paul Pogba, en vacances après avoir disputé le Mondial-2018. Les Reds Devils ont dû faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation ou à des joueurs en instance de départ.

"Man U" cherche depuis plusieurs semaines à recruter le défenseur central Harry Maguire, demi-finaliste avec l'Angleterre lors du Mondial-2018. Les noms de Toby Alderweireld, Yerry Mina et Jerome Boateng sont également évoqués à ce poste.

Privé de titre depuis cinq ans en Premier League, Manchester United démarre sa saison vendredi contre Leicester, à l'occasion de la première journée du Championnat anglais.