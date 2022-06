Mounir Mohamadi convoité par le club saoudien Al-Ettifaq

Le club de football saoudien d'AlEttifaq a exprimé son intérêt pour le recrutement du gardien marocain Mounir Mohamadi, ont rapporté vendredi des médias locaux.



Selon le journal "Al-Yaoum", la direction de l'équipe d'Al-Ettifaq a l’intention d’enrôler le gardien de but de l'équipe nationale marocaine, Mounir Mohamadi (33 ans), dont le contrat avec son club turc, Atalya Sport a pris fin en mai dernier.



Il a ajouté que la direction du club saoudien a commencé à chercher un remplaçant pour l’actuel gardien algérien, Rais M'bolhi (36 ans), dont le contrat expire à la fin de la saison en cours, au milieu de réticences des dirigeants de l'équipe pour le renouveler.



L'équipe d'Al-Ettifaq traverse une saison difficile dans la Ligue du Prince Mohammed ben Salman. Elle peine à s'échapper de la zone de danger qui menace de la reléguer au rang des clubs de deuxième division. relégation. Le club est classé 12e dans la Ligue professionnelle saoudienne avec 31 points.



Pour rappel, Mounir Mohammadi se trouve actuellement en concentration avec l’équipe nationale qui disputera au cours de ce mois les deux premiers matches des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, contre l’Afrique du Sud et le Libéria.