Mounir Chabil officiellement aux commandes du HUSA

Le Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) a nommé Mounir Chabil, nouvel entraîneur de l'équipe, selon le site web du club. Le technicien tunisien s'est officiellement engagé avec le Hassania d'Agadir pour une saison renouvelable, précise la même source. Lors de la saison 2020-2021, Chabillsera assisté par Ali Ben Mabrouk (entraîneur adjoint), Ahmed Fathi (deuxième-adjoint), Abdelatif Moutaie (entraîneur des gardiens de but) et Lagruni Taibi (préparateur physique). Au cours de sa carrière sportive, Mounir Chabil avait pris les commandes de plusieurs équipes en Suède, au Royaume d'Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, en Libye et au Soudan.Il a été coach du Rapid Club Oued Zem au titre de la saison 2019-2020. Par ailleurs, l’international libyen Ossama Al Badawi vient de signer pour deux saisons sportives avec l’Olympique Club de Safi (OCS), section football, a annoncé l'OCS. Le milieu de terrain libyen, dont le contrat avec Al Nasr (Libye) est arrivé à son terme en août dernier, défendra ainsi les couleurs de l’équipe safiote durant les saisons sportives 2020-2021 et 2021- 2022.



L’international libyen a exprimé à cette occasion, sa joie de rejoindre l’équipe de la cité de l’Océan, "un transfert qui représente un saut qualitatif dans son parcours sportif". Ossama Al-Badawi a émis le souhait d’être à la hauteur des attentes de toutes les composantes du club, faisant savoir que son aspiration est de parvenir à gagner un titre avec l’équipe de Safi. Né en 1997, cet international libyen a joué pour les clubslibyens d’Ahly Tripoli et d’Al Nasr ainsi que pour la sélection olympique libyenne. Ossama Al Badawisera donc le troisième international libyen à évoluer cette saison en Botola Pro D1, après le défenseur du Raja Sanad El Warfali et la nouvelle recrue du WAC, l’attaquant Moayad Al-Lafi. Le bureau dirigeant de l’OCS ambitionne cette saison, de réaliser des transferts de taille à la hauteur des ambitions affichées par le club,sachant qu’il avait déjà recruté l’expérimenté Hicham El Aroui, en provenance du Rapid Oued Zem. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 13ème position avec 33 points (06 victoires, 15 nuls et 09 défaites).