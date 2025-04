Mouine Chaabani : Un match référence pour la suite de la compétition

L'entraîneur de la RSB, Mouine Chaabani, a qualifié de "référence" le match remporté haut la main par les Oranges face aux Algériens du CS Constantine (4-0) pour le compte de la demi-finale aller de la Coupe de la CAF.



"Avec cette concentration, cette discipline et cette efficacité, nous pouvons considérer cette rencontre comme une référence pour aborder la suite de la compétition", a déclaré Chaabani lors de la Conférence de presse d'après-match.



Il a, dans ce sens, souligné que durant les préparatifs, "nous avons mis l'accent sur l'efficacité devant les buts et la solidité défensive".

"Nous étions convaincus que nous allions avoir des occasions, il fallait bien être concentrés dans la finition pour les concrétiser et marquer le maximum" de buts, a mis en avant Chaabani.



Le technicien tunisien a ajouté que le staff technique a également insisté sur le fait de ne pas encaisser, sachant que, dans les compétitions africaines, un but à l'extérieur pourrait toujours bouleverser la donne.



"Nous avons entamé le match avec un rythme élevé pour passer devant au score, puis nous avons géré physiquement pour alourdir la mise et mettre la pression sur l'adversaire", a-t-il expliqué.



Mouine Chaabani a, ainsi, tenu à féliciter ses joueurs qui ont signé une grande prestation et sont restés, disciplinés, motivés et calmes dans la gestion de chaque péripétie du match.

Il a, par ailleurs, relevé l'importance de rester vigilant et concentré lors du match retour contre une équipe qui ne vas pas baisser les bras.



Le match retour entre les deux formations aura lieu, dimanche prochain en Algérie.