Mort de Gaspard Ulliel: L'enquête touche déjà à sa fin

Gaspard Ulliel est décédé ce mercredi 19 janvier 2022. L'acteur français récompensé de deux Césars pendant sa trop courte carrière, a perdu la vie après un tragique accident de ski survenu sur le domaine de la Rosière (Savoie) ce mardi 18 janvier, aux alentours de 16 heures. La collision avec un autre skieur a eu lieu au croisement de deux pistes bleues, un secteur pourtant réputé comme étant peu dangereux.



Lors de l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel a été retrouvé inconscient dans la neige. Transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, son décès a été constaté 24 heures après, à la suite d'une opération vaine pour une grosse commotion cérébrale.



Forcément, une enquête pour "recherche des causes de la mort" de l'acteur a été ouverte. Cette dernière a été confiée aux enquêteurs de la CRS Alpes d'Albertville, sous l'autorité de la procureure de la République de cette même ville de Savoie, Anne Gaches. "Le skieur impliqué dans la collision a été entendu, ainsi que deux témoins de la scène. D'après ces premiers témoignages et les constatations réalisées sur place, les deux skieurs évoluaient côte à côte et se sont rentrés dedans. Pour le moment, il est difficile de dire si c'est le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M.Ulliel. »