"Mora Youchkad" remporte le Grand Prix du Festival des Journées du cinéma d’Ouezzane

Le film "Mora Youchkad" (Mora est arrivé) du réalisateur Khalid Zairi a remporté le Grand Prix de la deuxième édition du Festival des Journées du cinéma d’Ouezzane, qui a pris fin dimanche soir.



Le jury, composé des artistes Kholoud Betioui, Salima Benmoumen et Fatima Lejbiaa, ainsi que des critiques Ahmed Sijilmassi et Abdelkrim Wakrim, a salué "l’harmonie des éléments d’expression cinématographique" du film, ainsi que "la capacité de son réalisateur à transmettre les émotions humaines avec une beauté et une poésie certaines".

Le prix de la mise en scène est revenu à Rabii El Jawhari pour son film "Siga", tandis qu’Abdelhaï Laraki a décroché le prix du scénario pour son film "55".



Le prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué ex æquo à Meryem Zaïmi pour son rôle dans "Fatema, la sultane inoubliable" de Mohamed Abderrahman Tazi, et à Oumaïma Barid pour sa performance dans "55".



Le prix de la meilleure interprétation masculine a, quant à lui, été décerné au grand acteur Hamid Zoughi pour son rôle dans "Coup de Tampon" de Rachid El Ouali, avec une mention spéciale pour Boujemaa Jebii dans "Histoire de fidélité" d’Ali Tahiri.



S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le directeur du festival, Mohamed Fahd El Bach, a souligné que cet événement constitue un espace de dialogue cinématographique entre professionnels, critiques et grand public, dans une ville riche d’histoire, de spiritualité, d’art et de créativité.



Il a noté que cette édition marque une étape importante dans le développement de ce jeune festival, qui contribue à ancrer une véritable culture cinématographique, à éclairer les esprits et à ouvrir des horizons aux jeunes talents.



Placée sous le thème "Cinéma et histoire", cette manifestation, organisée par le Forum des jeunes marocains pour le troisième millénaire (FJM3M) du 12 au 14 septembre, a rendu hommage à plusieurs figures emblématiques du cinéma marocain. Neuf longs métrages y ont été projetés, dont six en compétition officielle.



Le programme a été ponctué également par une master class intitulée "Du cinéma d’auteur aux thématiques sérieuses, au cinéma de divertissement et de comédie", un atelier consacré à l’écriture de l’Histoire du cinéma, ainsi qu’un colloque intellectuel en lien avec le thème de cette édition.



En marge des projections, plusieurs ouvrages ont été présentés et signés, parmi lesquels "Nouvelles expériences cinématographiques féminines : lectures dans des films marocains", "La filmographie marocaine" et "Ethnographie de la broderie d’Ouezzane".



Lors de cet événement, des artistes et des diplomates ont effectué des visites aux centres d'assistance sociale, ainsi qu'aux sites archéologiques et naturels de la ville.