Mondiaux juniors d’athlétisme à Lima: Trois athlètes marocains se hissent en finale du 400 m et du 1500m

Trois athlètes marocains se sont qualifiés mercredi pour les finales des épreuves du 400m et du 1500m, comptant pour les championnats du monde juniors d’athlétisme Lima-2024.

Ainsi, l’athlète Walid El Boussiri s’est qualifié pour la finale du concours du 400 m, en se classant à la troisième place de la troisième série avec un temps de 46sec 73/100è.

De son côté, Jaouad Khchina s'est qualifié pour la finale de l'épreuve du 1500 m en terminant à la deuxième place de la 3ème série (3:42.15). Sa compatriote Saida El-Bouzy a décroché son billet pour la finale du même concours, après avoir occupé la 2ème place de la troisième série (4:20.94).

Le Maroc est représenté à ces Mondiaux U20 par 13 athlètes, dont trois filles. Il s’agit d’Ayoub Ghazraoui (10.000 m), Abdelwahed Aachour et Houssam Baba (3000m steeple), Abderrahman El Assal (800 m), Walid El Boussiri (400m), Ayoub El Fakhar (800 m et 1500m) et Osama Er-Radouani (3000m). Les couleurs nationales sont défendues également par Oussama Fagrach (400 m haies), Jaouad Khchina (1500 m et 3000 m) en plus de Zakaria Sabir (400 m haies).

Chez les filles, on compte la participation de Mariem El Zahidi (400m haies), Saida El Bouzy (1500 m) et Hassna Ibn Abdel Matey (1500m). Depuis sa première participation à l’édition de 1986, le Maroc compte à son actif 21 médailles, dont 3 en or, autant en argent et 15 en bronze. L’or avait été remporté dans l’épreuve du 1500m par Adil Kaouch en 1998, Yassine Benseghir en 2002 et Abdelaati Iguidir en 2004.