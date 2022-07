Mondiaux d'athlétisme:30 médailles, bilan de la participation marocaine en 17 éditions

Le Maroc a décroché 30 médailles dont 10 en or, 12 en argent et 8 en bronze, lors de sa participation aux 17 précédentes éditions des championnats du monde d'athlétisme, un bilan que les athlètes marocains seront appelés à étoffer lors de la 18è édition, qui se tiendra à Eugène aux Etats-Unis d'Amérique du 15 au 24 juillet.



Le Maroc a toujours été présent sur le podium, sauf aux éditions de Stuttgart (1993), Berlin (2009), Daegu (2011) et Moscou (2013), alors que l'édition 1999 à Séville a été la plus prolifique avec cinq médailles: deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur le 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur le 5.000 m) et une en bronze (Ali Ezzine sur le 3.000 m steeples). Le Maroc s'était alors classé au 5è rang mondial.



C'est la légende Said Aouita qui avait ouvert le bal, en remportant le bronze du 1500m en 1983 à Helsinki.

Le champion du monde et olympique Hicham El Guerrouj figure en tête des athlètes marocains les plus titrés, avec 6 médailles: 4 en or sur le 1.500 m et 2 en argent, une sur le 1.500 m et l'autre sur le 5.000 m.



Lors de la dernière édition, organisée à Doha, le champion olympique Sofiane El Bakkali a été le seul athlète marocain à offrir une médaille au Royaume sur l'épreuve du 3.000 m steeple.

Voici le bilan de la participation marocaine aux précédentes éditions des Mondiaux d'athlétisme:



1ère édition (Helsinki 1983):

Médaille de bronze: Said Aouita au 1500 m.

2ème édition (Rome 1987):

Médaille d'or : Said Aouita au 5000 m.

3ème édition (Tokyo 1991) :

Médaille de bronze : Brahim Boutayeb au 5000 m.

Médaille de bronze : Khalid Sekkah au 10000 m.

4ème édition (Stuttgart 1993): Néant.



5ème édition (Goteborg 1995):

Médaille d'argent : Hicham El Guerrouj au 1500m.

Médaille d'argent : Khalid Sekkah au 10.000 m.

Médaille d'argent : Khalid Boulami au 5000 m.

Médaille de bronze : Zahra Ouaaziz au 5000 m.

6ème édition (Athènes 1997):

Médaille d'or : Hicham El Guerrouj au 1500 m.

Médaille d'or : Nezha Bidouane au 400 m Haies.

Médaille d'argent : Khalid Boulami au 5000 m.

Médaille de bronze : Salah Hissou au 10.000 m.

7ème édition (Séville 1999):

Médaille d'or: Hicham El Guerrouj au 1500 m.

Médaille d'or: Salah Hissou au 5000 m.

Médaille d'argent: Nezha Bidouane au 400 m Haies.

Médaille d'argent: Zahra Ouaaziz au 5000 m.

Médaille de bronze: Ali Ezzin au 3000 m steeple.

8ème édition (Edmonton 2001):

Médaille d'or: Nezha Bidouane au 400 m Haies.

Médaille d'or: Hicham El Guerrouj au 1500 m.

Médaille d'argent : Ali Ezzine au 3000 m steeple.

9ème édition (Paris 2003):

Médaille d'or : Jaouad Gharib au marathon.

Médaille d'argent : Hasna Benhassi au 800 m.

Médaille d'argent : Adil Kaouch au 1500 m.

11ème édition (Osaka 2007):

Médaille d'argent: Hasna Benhassi au 800 m.

12ème édition (Berlin 2009): Néant

13ème édition (Daegu 2011): Néant

14ème édition (Moscou 2013): Néant

15ème édition (Pékin 2015):

Médaille de bronze d'Abdelaati Iguider au 1500m.

16ème édition (Londres 2017):

Médaille d'argent de Sofian El Bakkali sur 3.000 m steeple.

17ème édition : Doha 2019

Médaille de bronze de Sofiane El Bakkali sur 3.000 m steeple.