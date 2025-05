Mondiaux cadets de taekwondo : Le 1er vice-président de la FRMTKD se félicite de la participation “exceptionnelle” du Maroc

Le 1er vice-président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo (FRMTKD), Hassan Ismaili, s'est félicité, jeudi à Casablanca, de la participation "exceptionnelle" de l'équipe nationale aux championnats du monde cadets de taekwondo, qui se sont déroulés du 8 au 14 mai dans la ville émiratie de Fujairah, avec 3 médailles décrochées, 1 en or, 1 en argent et 1 en bronze.



"C'est une performance sans précédent dans l’histoire du taekwondo marocain", s'est-il réjoui à l'arrivée à l'aéroport Mohammed V de la délégation marocaine ayant pris part à ces Mondiaux.



Dans une déclaration à la MAP, M. Ismaili, qui présidait la délégation marocaine, a salué "l’engagement, le sérieux et la discipline" des 20 jeunes athlètes qui ont défendu les couleurs nationales lors de ces championnats, notant que le résultat réalisé est le fruit d’un travail de longue haleine et des efforts de la Fédération en matière de formation.



Grâce aux trois médailles glanées lors de ces Mondiaux, a-t-il ajouté, le Maroc termine à la troisième place du classement général par équipes chez les filles, réalisant une prestation remarquable à l'échelle mondiale.



Pour sa part, Faouzi Rachidi, entraîneur de l’équipe nationale cadets de taekwondo, a fait savoir que "la concurrence était très forte lors de ces championnats, avec la participation de plus de 90 pays, dont l’Iran, la Corée du Sud, la Chine, l’Espagne et l'Italie".



"Malgré cela, le Maroc a su tirer son épingle du jeu en remportant trois médailles. Grâce à ce résultat, l’équipe nationale s'est illustrée en décrochant la troisième place au classement général féminin de ces Mondiaux cadets", a-t-il noté.



Quant à Samar Lamlih, médaillée d’or lors de ces Mondiaux dans la catégorie (-59 kg), elle s'est dite "très fière" d’avoir hissé le drapeau marocain sur la plus haute marche du podium.

"C’est une victoire que je dédie à ma famille, à mes entraîneurs et à tous les Marocains", a-t-elle ajouté.



Outre la médaille d'or de Lamlih, l'argent est revenu à Khadija Amrani (-37 kg), tandis que la médaille de bronze, a été remportée par Oumaima Aït Mbarek (-29 kg).