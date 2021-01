Mondial des clubs : Un adversaire arabe pour le Bayern au dernier carré

Le Bayern Munich va tenter d'ajouter un 6e trophée consécutif à son grand chelem de 2020 avec le Mondial des clubs au Qatar(4 au 11 février), dont le tirage au sort a eu lieu mardi à Zurich. Le vainqueur de la Ligue des champions européenne entrera dans le tournoi directement en demi-finale le 8 février, et affrontera le vainqueur du quart de finale entre les hôtes qataris d'Al Duhail, entraînés parle Français Sabri Lamouchi, et le champion d'Afrique, le club égyptien d'Al Ahly. Dans l'autre moitié de tableau, les Tigres (Mexique) d'André-Pierre Gignac, champions de la zone Concacaf, affronteront en quart le vainqueur de la Ligue des champions d'Asie, le club sud-coréen de Ulsan. L'équipe qualifiée jouera la deuxième demi-finale contre le vainqueur de la Copa Libertadores d'Amérique du Sud, dont la finale opposera le 30 janvier deux clubs brésiliens, Santos et Palmeiras. Depuis 2013, le trophée n'a plus échappé au représentant européen. Le tenant du titre est Liverpool, qui a succédé en 2019 au Real Madrid, triple vainqueur de 2016 à 2018. Le tournoi disputé en février est en fait l'édition 2020 du Mondial des clubs, décalée pour cause de pandémie de Covid-19. Le virus a contraint l'équipe d'Auckland (Nouvelle-Zélande), qui devait représenter l'Océanie, à renoncer au déplacement en raison de l'obligation de quarantaine à laquelle elle aurait dû se soumettre au retour.