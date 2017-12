Mondial des clubs : Real et Grêmio pour une place tout en haut

Abou dabi sera, ce samedi à partir de 17h00, le théâtre d’une finale passionnante entre le tenant du titre, le Real Madrid, et le club brésilien de Grêmio, qui tentera de mettre un terme à l’hégémonie des clubs européens comme l’a fait Corinthians il y a cinq ans.

Les joueurs du Real Madrid sont arrivés aux Emirats Arabes Unis en quête d’un cinquième titre en 2017. Le club espagnol peut aussi devenir le premier club à remporter la Coupe du monde des clubs de la FIFA deux années de suite, après avoir décroché son deuxième titre l'an passé.

En face, Grêmio tentera de s’opposer aux ambitions madrilènes et de rejoindre Corinthians (2000 et 2012), São Paolo (2005) et l'Internacional (2006) au palmarès de cette compétition.

A savoir

Après avoir difficilement triomphé (2:1) d’Al Jazira, champion des EAU, en demi-finale, le Real Madrid devra se montrer plus à son avantage. Tous les regards seront encore tournés vers le lauréat du titre The Best - Joueur de la FIFA, Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a inscrit le but de l’égalisation face à Al Jazira et effectué 11 tirs. Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, espère que son capitaine Sergio Ramos sera rétabli pour renforcer une défense en difficulté dans le premier match. En finale, l’adversaire sera plus fort physiquement.

De son côté, l’équipe entraînée par Renato Gaucho devra se montrer plus réaliste qu'elle ne l'a été contre Pachuca en demi-finale. Il avait fallu attendre un but du remplaçant Everton en prolongation pour que les Brésiliens obtiennent leur sésame pour la finale.

La stat

3 - C'est la troisième finale entre une équipe espagnole et une équipe brésilienne en Coupe du monde des clubs. En 2006, l'Internacional avait battu le FC Barcelone (1:0) ; cinq ans plus tard, le club catalan a dominé Santos (4:0). Le Real Madrid a déjà rencontré un club brésilien dans cette compétition : il avait concédé un nul (2:2) à Corinthians dans la première édition.

Entendu...

"J’ai déjà remporté ce titre et je veux que mes joueurs le gagnent aussi. Nous avons un adversaire difficile, mais les Madrilènes peuvent être sûrs que nous allons nous battre jusqu’au bout." - Renato Gaucho, entraîneur de Grêmio

"Je connais bien cette équipe car j’ai regardé plusieurs de leurs matches, mais je ne sais pas trop ce que vaut le championnat brésilien. C’est une bonne équipe, qui sera à la hauteur. Nous allons encore vivre un match difficile. Les Brésiliens se sont qualifiés comme nous pour la finale et ils méritent d’être là. Ils voudront gagner autant que nous. Ça ne sera pas facile." - Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid.