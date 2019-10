Mondial de rugby : Le typhon Hagibis emporte Angleterre-France et Nouvelle-Zélande - Italie

Le typhon Hagibis, qui doit toucher en fin de semaine la mégalopole de Tokyo, accompagné de très forts vents et de pluies torrentielles, a entraîné par précaution l'annulation de deux matches de la Coupe du monde de rugby, Angleterre-France et Nouvelle-Zélande-Italie programmés samedi. "C'est regrettable mais nous avons pris la bonne décision, car la sécurité est notre priorité numéro un", a déclaré jeudi Alan Gilpin, le directeur du Tournoi. En revanche, le match Irlande-Samoa, prévu également samedi à Fukuoka, dans le sud du Japon, a été maintenu, comme la rencontre Australie-Géorgie, vendredi à Shizuoka. Il s'agit de la première annulation de matches de l'histoire de la Coupe du monde de rugby, créée en 1987. A dix mois des Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août 2020), cette annulation va relancer les interrogations sur la capacité du Japon à accueillir des grandes compétitions internationales en raison des conditions naturelles (tremblements de terre) et climatiques (typhons, forte chaleur humide en été). "Nous n'avons absolument aucun regret. Ce que nous avons vu au cours des trois premières semaines nous conforte dans le fait que c'était la bonne décision de venir au Japon", a déclaré Alan Gilpin, également directeur organisationnel de World Rugby, la fédération internationale.

En cas d'annulation, le règlement prévoit que le match est considéré comme nul (score 0-0). Chaque équipe se voit accorder deux points au classement. Le typhon Hagibis, annoncé comme l'un des plus puissants des dernières décennies dans la région, devrait toucher ce week-end une large partie du Japon, où sont programmés plusieurs matches de la Coupe du monde de rugby ainsi que le Grand Prix de F1 du Japon sur le circuit de Suzuka, situé au sud-ouest de Tokyo. Les organisateurs du Grand Prix ont eux indiqué que "tous les efforts sont déployés pour minimiser les perturbations du programme de la Formule 1".

Actuellement classé comme typhon "violent", tout en haut de l'échelle d'intensité cyclonique au Japon, Hagibis se dirige vers le sud-est du pays, et pourrait fondre droit sur la région de Tokyo samedi, ont averti mercredi les météorologues japonais.

Selon un responsable de l'Agence météo japonaise (JMA), la puissance actuelle de Hagibis est similaire à celle de quatre des plus grands typhons qu'a connus le Japon ces dernières décennies, y compris Faxai le mois dernier, qui avait causé d'importants dommages à Chiba, dans la grande banlieue de Tokyo.

Pour samedi, "nous prévoyons des vents d'une vitesse de 45 mètres par seconde" soit 162 km/h, a déclaré ce responsable lors d'un point de presse. Les vents très violents seront accompagnés de pluies torrentielles.

Les autorités anticipent notamment de gros problèmes dans les transports dans l'agglomération de Tokyo, qui compte 38 millions d'habitants.

Quelque 70.000 spectateurs, parmi lesquels de nombreux supporters des deux équipes, devaient assister à la rencontre Angleterre-France à Yokohama, dans la banlieue sud de la capitale, alors que le stade de Toyota où était programmé Nouvelle-Zélande - Italie peut accueillir 45.000 spectateurs.

Le match Angleterre-France devait opposer deux équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde. L'annulation du match entraînant un match nul (0-0), l'Angleterre termine en tête de la poule C, devant la France.

Le résultat nul entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie qualifie les All Blacks pour les quarts de finale. Les doubles champions du monde terminent en tête de leur poule (B) devant l'Afrique du Sud, également officiellement qualifiée.

Un autre match, Japon-Ecosse, programmé dimanche à Yokohama, est également sous la menace du typhon. Cette rencontre sera décisive dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Aucune décision n'a été annoncée pour cette rencontre.