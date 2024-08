Mondial U20: 21 joueuses retenues dans la liste de la sélection marocaine

Vingt-et-une joueuses ont été retenues dans la liste de la sélection marocaine de football féminin U20, qui disputera la Coupe du monde 2024, en Colombie.



De même, une liste de réserve comprenant trois joueuses a été prévue pour ces joutes, qui se disputeront du 31 août au 22 septembre, selon la page officielle de l'équipe du Maroc de foot sur les réseaux sociaux.



La sélection féminine des moins de 20 ans, qui participe pour la première fois à ce tournoi, a hérité du groupe C, aux côtés des Etats-Unis, de l’Espagne et du Paraguay.



Voici la liste: Ines Souifi (Colomiers), Anissa Rouinba (FC Köln), Fatima Zahra El Jebraoui (Wydad Athletic Club), Fathima Zahraa Naini (Hilal Témara Sportif), Fatima El Ghazouani (Lens), Hajar Said (FC Girondins Bordeaux), Ikram Neddar (Frosinone Calcio Femminile), Siham Bouhouch (RC Strasbourg), Maissen Bourhrine (Olympique Lyonnais), Djennah Cherif (Thonon Evian Genève), Dania Boussatta (sans club), Kawtar Ait Omar (Genk), Samya Masnaoui (sans club), Lina Laetitia Farida Aich (Stade De Reims), Dounia Ftouh (AS FAR), Kautar Azraf (Barcelona), Yasmin Zouhir (Real Betis Balompie), Hajar Jbilou (AS FAR), Romaissa Boukakar (AZ Alkmaar), Sofia Boussate (Montpellier HSC) et Doha El Madani (AS FAR).



Réserve : Ameerah Jo Maamry (Racing Louisville), Wissal El Assaoui (Sporting Club Casablanca) et Houda El Mestour (UTS).