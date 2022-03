Mondial Qatar 2022 : Dates et lieux des barrages des éliminatoires “Afrique ” confirmés

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 se concluront au mois de mars avec la tenue du tour final.



Après des phases intenses qui ont vu la participation des 54 associations membres de la CAF, dix équipes sont toujours en lice pour les cinq places africaines qualificatives au prestigieux tournoi mondial.



Les matchs aller du dernier tour sont prévus le 25 mars 2022, tandis que les matches retour auront lieu quatre jours plus tard. Le Mali espère décrocher son premier billet pour la Coupe du monde. Et pour atteindre cet objectif, la FA malienne a fait appel à des renforts sur le banc des Aigles, avec l'arrivée d'anciens internationaux tels que Frédéric Kanouté, Mohamed Lamine Sissoko, Eric Chelle et Seydou Keita pour épauler l'actuel entraîneur Mohamed Magassouba.



Pour des pays comme le Cameroun, nation africaine détentrice du record de participations à la Coupe du monde (7), ou le Nigeria (6), il s'agira d'abord d'allonger leurs records. Le Maroc et la Tunisie ont participé cinq fois à ce tournoi et espèrent revenir sur la scène mondiale.



Les Black Stars du Ghana et les Pharaons d'Egypte comptent trois participations. Les champions d'Afrique du Sénégal sont toujours sur un nuage et une troisième participation à la Coupe du monde après 2002 et 2018 sera la cerise sur le gâteau.



Quant à l'Algérie, elle vise à se relancer après une élimination précoce de la CAN 2021. Quoi de mieux qu'une quête d'une place en Coupe du monde de la FIFA ? La RD Congo (alors Zaïre) a eu un aperçu de la Coupe du monde en 1974. 48 ans plus tard, les Léopards sont prêts à y revenir.