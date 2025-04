Mondial-2030 : Le président de la CONCACAF rejette la proposition d'élargir à 64 nations

Le président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et des Caraïbes (CONCACAF), Victor Montagliani, a rejeté mardi la proposition de son homologue sud-américain d'élargir le Mondial-2030 à 64 équipes.



"Je ne crois pas qu'élargir la Coupe du monde à 64 nations soit une bonne chose pour le tournoi", a-t-il affirmé, "et plus largement pour l'écosystème du football, pour les équipes nationales, mais aussi les compétitions entre clubs, les ligues et les joueurs."



Jeudi, le président de la Confédération sud-américaine (Conmebol), Alejandro Dominguez, avait plaidé officiellement en faveur d'une Coupe du monde à 64 pays pour le tournoi en 2030, alors que le nombre de sélections passera déjà de 32 à 48 lors de l'édition de 2026.



"Nous n'avons même pas encore donné le coup d'envoi de la Coupe du monde à 48, donc je pense que la proposition d'élargissement à 64 ne devrait même pas être sur la table", a estimé Victor Montagliani.



Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), Cheikh Salmane ben Ibrahim Al Khalifa, s'est dit "pas d'accord" avec cette proposition samedi auprès de l'UEFA tandis que le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, l'a qualifiée de "mauvaise idée". Elle sera pourtant "analysée" selon le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafstrom.