Luka Modric dit "adios" au Real Madrid

Une page d'histoire qui se tourne: le magicien Luka Modric, 39 ans, a annoncé jeudi qu'il quitterait le Real Madrid, où il évolue depuis 2012, après le Mondial des clubs (14 juin au 13 juillet), avec l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football.



"Le moment est venu (...) Samedi je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Et même si, après le Mondial des clubs, je ne porterai plus ce maillot sur les terrains, je serai toujours +madridista+", écrit le Ballon d'Or 2018 dans un communiqué publié sur Instagram.



"Je suis arrivé en 2012 avec le rêve de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l'ambition de réaliser de grandes choses, mais je ne pouvais pas imaginer tout ce qui est arrivé ensuite (...) Je suis fier d'avoir fait partie de l'une des époques les plus victorieuses du meilleur club de l'histoire", explique Modric.



En treize saisons et 590 rencontres disputées sous le maillot merengue, le magicien croate a tout gagné, se forgeant l'un des palmarès les plus impressionnants de l'histoire du football, avec 28 trophées dont six Ligue des champions, quatre Liga, deux Coupe du Roi et cinq Supercoupes d'Espagne.



Sur le plan individuel, le joueur le plus titré de l'histoire de la Maison Blanche est un peu plus entré dans l'histoire en remportant le Ballon d'Or en 2018, brisant ainsi l'hégémonie de l'Argentin Lionel Messi et du Portugais Cristiano Ronaldo.



Dans un communiqué publié quelques minutes après l'annonce du joueur, le Real Madrid a souhaité remercier "l'une des plus grandes légendes du club et du football mondial", ajoutant qu'un hommage lui serait rendu samedi lors du dernier match du championnat espagnol, face à la Real Sociedad.



"Luka Modric demeurera pour toujours dans le cœur des tous les +madridistas+ comme un footballeur unique et exemplaire, qui a toujours représenté les valeurs du Real Madrid (...)



Son héritage restera gravé pour toujours", a réagi le président madrilène Florentino Perez.

A la suite de l'annonce, les hommages se sont multiplié sur les réseaux sociaux, où le Real a lancé le #GraciasLuka:



"La seule chose qui l'emporte sur ma tristesse, c'est la gratitude que je ressens d'avoir eu l'honneur d'être ton coéquipier", a écrit sur Instagram l'Anglais Jude Bellingham.

"Légende", a commenté l'attaquant brésilien Vinicius Jr sous la publication de Modric.



"Tu quittes le Real Madrid, mais tu fais déjà partie de notre écusson (...) Merci pour tout, Luka. Eternellement l'un des nôtres", a commenté le champion du monde espagnol Alvaro Arbeloa, l'un de ses nombreux ex-coéquipiers à l'encenser jeudi.



"Luka Modric, LEGENDE POUR TOUJOURS!!", a ainsi réagi le défenseur français Raphael Varane. "Quelle aventure, mon ami", écrit l'Allemand Toni Kroos. "Etre aimé de tous est la chose la plus difficile et tu y es parvenu grâce à ton football et à ta personnalité", a écrit Isco, désormais au Betis.



"CAPITAINE, en majuscule. Merci beaucoup, pour tout! (...) Tu nous manqueras", estime le basketteur espagnol Sergio Llull.



Son départ, qui suit celui de son entraîneur Carlo Ancelotti, prochain sélectionneur du Brésil, et la retraite de son ex-compère au milieu de terrain Toni Kroos, marque la fin d'une ère au Real.



Le latéral espagnol Dani Carvajal, de retour d'une grave blessure au genou, devrait en effet être le seul rescapé de la génération dorée de la Maison Blanche l'an prochain, plusieurs médias affirmant que Lucas Vazquez devrait également quitter son club formateur cet été.



Malgré un certain déclin sur le terrain, et un rôle de remplaçant de luxe ces trois dernières saisons, le N.10 merengue continuait jusqu'ici à repousser un potentiel départ.



Il souhaitait, selon la presse espagnole, prolonger encore une fois d'un an supplémentaire jusqu'en 2026 et prendre sa retraite après la Coupe du Monde pour laquelle il doit encore se qualifier avec sa sélection, dont il reste le légendaire capitaine et indispensable meneur de jeu, malgré son âge.



Son ultime défi, tant que ses jambes le permettent encore: disputer une quatrième Coupe du Monde avant de raccrocher les crampons, et s'offrir enfin un premier titre en sélection, après plusieurs échecs, dont la finale du Mondial-2018 perdue face à la France, et l'élimination en demi-finales du Mondial-2022 face à l'Argentine.