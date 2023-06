Mondial 2030. Faouzi Lekjaa : La 1ère réunion du Comité chargé de la candidature du Maroc examine les axes de travail à aborder dans un futur proche

La première réunion du Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, a examiné les axes de travail à aborder dans un futur proche, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Cette réunion a été consacrée à "l’examen des axes les plus importants sur lesquels nous allons nous atteler dans un futur proche pour préparer cette candidature commune dans le but de réaliser un projet pionnier et donner corps à un rêve que le peuple marocain nourrissait depuis des années", a affirmé M. Lekjaa, dans une déclaration à la presse, à l’issue de la tenue de la première réunion du Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030 sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



M. Lekjaa, qui est également président du Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030, a ajouté que cette réunion fait suite à l’annonce par SM le Roi Mohammed VI, en mars dernier à Kigali, de la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal, pour organiser la Coupe du monde 2030. Ce sujet a été abordé sous ses différents aspects organisationnels et logistiques durant cette réunion au cours de laquelle M. Lekjaa a donné un exposé sur la vision du Royaume quant à cette candidature et le plan de mise en oeuvre de cette vision.



M. Akhannouch a souligné, lors de cette réunion, que le gouvernement est mobilisé pour assurer toutes les conditions de réussite au Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030 dans sa mission.