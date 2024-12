Mondial-2030. Célébration grandiose

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a célébré, mercredi à Salé, la désignation officielle du Maroc, du Portugal et de l'Espagne pays hôtes de la Coupe du monde 2030 par le Congrès de la FIFA, réuni en session extraordinaire par visioconférence.



Cette célébration grandiose, qui a eu lieu au Complexe Mohammed VI de football, a été rehaussée par la présence de plusieurs responsables, personnalités sportives, anciennes gloires du ballon rond marocain et africain, ainsi que des membres de la FRMF.



A cette occasion, le vice-président de la FRMF, Mohamed Joudar, a mis en avant les efforts déployés par le Maroc depuis plusieurs années pour abriter la compétition phare du football mondial.



"Le privilège d'organiser le Mondial-2030 reste le fruit de la politique menée par le Maroc dans le domaine sportif, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et les investissements réalisés pour renforcer les infrastructures et la formation sportives", a souligné M. Joudar dans une déclaration à la presse.



"C'est une journée historique pour le Maroc, pour l'Espagne et pour le Portugal. Pour la première fois dans l'histoire, deux continents vont accueillir le Mondial", s'est-il félicité.

Dans le même sillage, Noureddine Naybet, l'un des ambassadeurs du Mondial-2030, a relevé que le travail acharné, accompli par le Royaume depuis plusieurs années, a fini par porter ses fruits.



"Cette journée est et demeurera historique pour les trois pays hôtes. Elle l'est au même titre pour toute l'Afrique et toute l'Europe", a dit l'ancien capitaine de la sélection marocaine de football.



Pour sa part, l'ancienne légende du football sénégalais, El-Hadji Diouf, a indiqué que cette Coupe du monde est un honneur non seulement pour le Maroc, mais un privilège pour toute l'Afrique.

"C'est un cadeau pour la jeunesse du continent et pour tous les amoureux du football africain", s'est-il réjoui.



Dans ce sens, Diouf, l'un des héros de l'épopée sénégalaise lors du Mondial-2002, a tenu à adresser ses remerciements à SM le Roi "pour les engagements continus du Souverain en faveur du développement de l'Afrique et du sport africain".



De son côté, l'entraîneur espagnol de la sélection marocaine féminine de football, Jorge Vilda, a mis en avant les efforts du Maroc et de la FRMF qui misent sur le développement du football dans le pays.



L'ex-champion du monde avec la sélection féminine d'Espagne s'est dit convaincu que les résultats continueront d'être à la hauteur.

Pour l'ancienne gloire du football ivoirien, Salomon Kalou, l'organisation de la Coupe du monde 2030 au Maroc reste une fierté pour toute l'Afrique.



"Une Coupe du Monde qui aura lieu en Afrique, le berceau de l'humanité, et le Vieux Continent sera un événement qui restera gravé dans les annales du sport", a mis en évidence l'ancien attaquant des Blues de Chelsea.