Mondial 2026 : Après Saint Lucie, la Dominique annonce son soutien à la candidature du Maroc

La ministre des Affaires étrangères de la Dominique, Francine Baron, a annoncé, mardi à Rosesu, le soutien de son pays à la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde 2026, en se disant confiante quant à la capacité du Royaume d’abriter cette manifestation planétaire.

"Au nom de la Dominique, je suis ravie d’annoncer le soutien de mon pays au Maroc pour l’organisation du Mondial 2026", a souligné Mme Baron dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’un entretien avec l’ambassadeur du Royaume à Sainte-Lucie, Abderrahim Kadmiri.

Mme Francine Baron a saisi cette occasion pour "réitérer le soutien de la Dominique à la marocanité du Sahara", en insistant que son pays "continuera à porter haut ce soutien comme il l’a toujours fait par le passé".

Evoquant la coopération bilatérale, la cheffe de la diplomatie de la Dominique s’est félicitée des "liens solides qui unissent les deux pays dans plusieurs domaines, notamment ceux de l’agriculture et du tourisme", se disant confiante qu’il existe encore des secteurs où cette coopération pourra se consolider davantage.

"La Dominique, qui a été dévastée par l’ouragan Maria, a beaucoup à apprendre du Maroc, qui est à même de nous aider à devenir le premier résilient en matière climatique dans le monde", a souligné Mme Baron, qui a tenu à louer les bourses accordées aux étudiants de son pays par le Royaume, en formant le vœu d’élargir ce programme de coopération afin d’embrasser d’autres domaines.

Mme Francine Baron a, en outre, fait part d’un projet de visite au Maroc en cours d’examen à travers le canal diplomatique, rappelant, à ce propos, les liens particuliers qui unissent Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Premier ministre de la Dominique qui s’est, à maintes reprises, rendu au Maroc et qui "porte le Royaume dans son cœur".

Pour rappel, le ministre saint lucien du Développement et des Sports, Edmund Estephane, avait annoncé, jeudi à Castries, le soutien "fort" de son pays à la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026, notant qu’il s’agit là d’une position qui “ne souffre pas d’équivoque”.

“Le gouvernement de mon pays sera fortement et à deux cent pour cent derrière la candidature du Maroc, qui rendra justice et fera honneur au continent africain et aux pays des Caraïbes”, a souligné M. Estephane dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’un entretien avec le diplomate marocain, Abderrahim Kadmiri.

Le responsable saint lucien s’est, en outre, félicité de l’”excellence” des relations de coopération entre Rabat et Castries, notamment dans le domaine agricole où, a-t-il affirmé, “le Maroc n’a eu de cesse d’apporter assistance et expertise aux agriculteurs de mon pays”, en mettant en avant la solidité des relations diplomatiques entre le Maroc et Sainte Lucie.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, apporte son aide précieuse dans le domaine de la planification urbaine au profit des villes saint luciennes, en faisant état de son intention de visiter le Royaume pour jeter les jalons d’une coopération prometteuse dans le domaine des sports et tout particulièrement celui du football.