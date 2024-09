Mondial 2024 de futsal: La confiance en soi et la discipline, clé de la victoire

La confiance en soi et la discipline tactique ont été la clé de la victoire du Maroc contre l’Iran en huitièmes de finale du Mondial-2024 de futsal.



Dans des déclarations à la presse au terme de cette victoire, synonyme de qualification aux quarts de finale, les joueurs de l'équipe nationale Anass El Ayyane et Soufiane El Mesrar ont relevé que lors de ce match, qui était difficile, la sélection nationale a su gérer les temps forts des Iraniens, pour préserver son avance.



“Nous avons cru en nous-mêmes. Nous avançons petit à petit. Maintenant, il faut se focaliser sur le match du Brésil, que nous attendons de pied ferme”, a indiqué Anass El Ayyane, qui affirme avoir récupéré, après une blessure.

“Heureusement pour moi, je commence à retrouver ma fraîcheur”, a-t-il dit, remerciant “tous les Marocains pour leur soutien”.



Pour sa part, Soufiane El Mesrar a affirmé que le match était difficile et “nous savions qu’il allait se compliquer au fur et à mesure que nous inscrivons des buts”.

“Nous nous attendions à la réaction iranienne, et nous avons pu préserver le résultat. Les joueurs ont appliqué les consignes à la lettre”, a-t-il souligné.



“Contre le Brésil, nous savons que la partie ne sera pas simple, mais nous allons la gérer comme il faut”, a promis le joueur, pour qui, il faut “rectifier les erreurs commises lors de cette rencontre”.