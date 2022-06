Mondial-2022: Le calendrier des derniers barrages et du tournoi final

La Coupe du monde au Qatar attend ses derniers participants: trois billets qualificatifs pour le Mondial-2022, sur un total de 32, restent à attribuer par le biais de barrages en juin, avant le tournoi final à la fin de l'année (21 novembre-18 décembre 2022).



Alors que vingt-neuf tickets ont trouvé preneurs après les matches de qualification, trois restent à décrocher par le biais de matches éliminatoires: d'un côté une finale de barrages en zone Europe et de l'autre un prébarrage en zone Asie suivi de deux barrages intercontinentaux (Asie - Amérique du sud, Océanie - Amérique centrale et du nord):



Dimanche 5 juin, finale de barrages zone Europe:

(18h00) Pays de Galles - Ukraine, à Cardiff

Mardi 7 juin, prébarrage zone Asie:

(20h00) Emirats Arabes Unis - Australie, au stade Ahmad ben Ali au Qatar

Lundi 13 juin, barrage intercontinental Asie - Amérique du sud:

(20h00) Emirats Arabes Unis ou Australie - Pérou, au stade Ahmad ben Ali au Qatar

Mardi 14 juin: barrage intercontinental Océanie - Amérique centrale et du nord:

(20h00) Costa Rica - Nouvelle-Zélande, au stade Ahmad ben Ali au Qatar

Le coup d'envoi de la compétition sera donné le lundi 21 novembre avec une affiche Sénégal - Pays-Bas (11h00), au stade Al-Thumama de Doha, au Qatar.



Le même jour, le pays hôte débutera dans la compétition contre l'Equateur (17h00) au stade d'Al-Bayt, à Al-Khor, dans le nord de la péninsule.

Suivra un mois de compétition jusqu'à la finale du dimanche 18 décembre disputée dans le stade de Lusail, situé à 15 km au nord de la capitale Doha.



Voici les principales dates:

-Du lundi 21 au jeudi 24 novembre: première journée de la phase de groupes

-Du vendredi 25 au lundi 28 novembre: deuxième journée de la phase de groupes

- Du mardi 29 au vendredi 2 décembre: troisième journée de la phase de groupes

- Du samedi 3 au mardi 6 décembre: huitièmes de finale

- Vendredi 9 et samedi 10 décembre: quarts de finale

- Mardi 13 et mercredi 14 décembre: demi-finales (20h00)

- Samedi 17 décembre: match pour la troisième place (16h00)

- Dimanche 18 décembre: finale de la Coupe du monde (16h00).