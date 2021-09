Mohammed Belmahi élu membre du bureau exécutif de l’UCI

Mohammed Belmahi, président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) a été élu, vendredi à Louvain (Belgique), membre du Bureau exécutif de l’Union cycliste internationale (UCI) représentant l’Afrique.



M. Belmahi a été élu lors des travaux du Congrès de l’Union internationale de cyclisme, qui a vu la participation de 196 fédérations affiliées à l’UCI et qui s'est déroulé en présence du président de l’UCI, David Lappartient et de Wajih Azzam, président de la Confédération africaine de cyclisme (CAC).



Dans une déclaration à la MAP, M. Belmahi a exprimé sa satisfaction pour cette importante distinction qui témoigne de la confiance accordée par les fédérations nationales du monde entier au Maroc et à son rôle pionnier dans le soutien de ce sport, notamment dans le continent africain.



Le président de la FRMC a également souligné les efforts de la fédération dans le soutien technique et logistique aux pays frères et amis du continent conformément à l’engagement africain de S.M le Roi Mohammed VI.



De son côté, le président de la CAC a félicité le Maroc pour cette élection, saluant le développement qu’a connu le sport marocain grâce à la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer le sport et les sportifs marocains. Il a également exprimé sa gratitude au Royaume pour les efforts qu’il déploie afin de promouvoir la pratique du cyclisme particulièrement en Afrique.