Mohamed Ouahbi : Notre ambition est d’aller en Coupe du monde en tant que champions d’Afrique

L’entraineur de la sélection marocaine des moins de 20 ans de football, Mohamed Ouahbi a assuré que l’ambition des Lionceaux de l’Atlas est, certes, de se qualifier pour le prochain Mondial, mais en tant que champions de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en Egypte.



"Nous devons faire de notre mieux afin d’être sacrés champions d’Afrique. Nous respectons nos adversaires, mais nous n’avons peur de personne", a-t-il assuré en conférence de presse, donnée vendredi au complexe Mohammed VI de football à Salé, afin de dévoiler la liste finale des 26 joueurs sélectionnés pour la CAN U20, qui se déroulera en Egypte du 27 avril au 18 mai prochain.



L'équipe nationale a été placée dans le groupe B aux côtés du Kenya, de la Tunisie et du Nigeria.



"La période lors de laquelle la CAN se tiendra n’est pas une date FIFA, ce qui fait que nous devions dès le départ sélectionner les joueurs qui peuvent nous accompagner en phase finale", a-t-il expliqué, soulignant que "beaucoup de joueurs locaux ou formés au Maroc figurent dans la liste finale, mais mon rôle est de sélectionner les meilleurs".



"La liste des 26 joueurs sélectionnés comprend des joueurs avec qui nous avons déjà travaillé et qui connaissent notre stratégie de travail, sauf deux nouveaux éléments qu’on a découverts entre février et mars derniers", a-t-il avancé, ajoutant qu'après la qualification de l’équipe nationale à la CAN au terme du tournoi de l’UNAF organisé en Egypte, elle a eu droit à une seule date FIFA en mars dernier, avec deux matches amicaux face au Ghana et à la Sierra Leone.



Revenant sur la décision de la CAF de délocaliser la CAN de la Côte d’Ivoire vers l’Egypte, le coach national a fait savoir que ce changement au dernier moment n’est pas "très important".



"Le Kenya dispose d’une bonne équipe, tout comme le Nigeria, sept fois champion d’Afrique, qui compte six binationaux. On connait leur force. La Tunisie, même repêchée, est restée invaincue pendant deux ans, avant qu’on la batte lors du tournoi de l’UNAF. Ils seront revanchards et reviendront avec de nouvelles ambitions", a-t-il analysé.



"Nous allons entamer notre stage de préparation avec les joueurs disponibles. Nous aurons des joueurs au compte-gouttes. Cela va être compliqué pour l’ensemble du groupe, mais nous devons nous adapter", a-t-il dit, relevant que l’équipe du Maroc passera une semaine en Egypte et disputera un match amical sur place avant sa première sortie officielle le 1er mai prochain.



Le Maroc affrontera le Kenya, le 1er mai prochain, avant de croiser le fer avec son homologue du Nigeria trois jours plus tard. Il sera opposé à la Tunisie, le 7 mai pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe B. Le groupe A se compose de l’Egypte, pays hôte, de la Zambie, du Sierra Leone, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie, alors que la poule C est formée du Sénégal, champion en titre en 2023, la République centrafricaine, la RD Congo et le Ghana.



A l’issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, et la compétition se poursuivra sous un format à élimination directe. Les quatre meilleures équipes obtiendront leur qualification pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025, qui se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.